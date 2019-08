Dirigentes del PP piden el voto en conciencia a Casado para temas como el aborto o la eutanasia

El Partido Popular es una formación política diversa: en la sede de Génova 13 pueden encontrarse liberales, conservadores, líderes de centro, otros de derecha. Los matices se vuelven importantes. Y por eso no sorprende encontrar a destacados miembros de la dirección nacional apoyando, en público, la libertad de voto en “temas que atañen a la conciencia”.

Desde Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz popular en el Congreso de los Diputados, a Ana Beltrán, vicesecretaria de Organización y número 3, ésta última en una entrevista con EL ESPAÑOL. Y otros tantos que, en conversación con este diario, lo deslizan a micrófono cerrado.

"Es una manera muy razonable de resolver estos asuntos que pueden afectar a la conciencia, asuntos morales siempre delicados y complejos que requieren sensibilidad y que para algunas personas puede justificar la libertad de voto en esas áreas", adujo la primera en una conversación con Europa Press. “Y a mí sí que me parece relevante que en eso se respete la decisión personal de cada uno. Ahora bien, habría que acotar también en qué temas. No se puede dejar muy abierto”, comentó en este periódico la segunda.

"Abrir ese melón es contraproducente"

El debate es incesante en el seno del partido desde años atrás. En cuestiones como el aborto o la eutanasia, los populares se dividían. No hace demasiado que la por entonces vicesecretaria de Comunicación de Pablo Casado, Marta González, tuvo que salir al paso y admitir que había "muchas sensibilidades diferentes" con el tema del aborto.

Pero si algo es evidente para todos los miembros del partido es que estos asuntos les dividen, que no les hace ningún favor “mostrar nuestras diferencias y el debate interno, que es mucho”, suspira un destacado miembro de la bancada popular en el Congreso . “Es una metedura de pata abrir el melón ahora, por mucho que yo pueda estar de acuerdo. Es de tener poca altura de miras: ahora toca mantener perfil bajo”.

Históricos miembros del partido, en cambio, se muestran radicalmente en contra de dejar paso al voto de conciencia. “Hay demasiadas opiniones personales en el partido; que lean el programa electoral con el que concurrimos a las elecciones”, critican.

Votar conforme al programa

“No es el camino. Tenemos que votar conforme a nuestro programa electoral, que es nuestro compromiso con los ciudadanos y eso está por encima de la conciencia de cada uno”, comenta un destacado popular, integrante de la dirección del partido. “Uno no se representa a sí mismo: esto es una democracia representativa y por encima de la conciencia individual está el compromiso con los electores”.

Ni el presidente del partido, Pablo Casado, ni el secretario general, Teodoro García Egea, se han mostrado a favor de la libertad de voto, aunque tampoco en contra. Lo cierto es que Rajoy ya aprobó en 2017 una propuesta para que los Estatutos de la formación permitieran el voto en conciencia a todos sus cargos públicos de manera "excepcional" para supuestos éticos "muy concretos", que el Comité Ejecutivo Nacional ha de valorar previamente.

Voces populares comentan en privado que para el líder sería contraproducente abrir el voto de sus diputados y senadores en los temas de conciencia con un calendario político tan convulso como el actual, sin saber si habrá investidura de Pedro Sánchez o elecciones de nuevo.

Los populares no quieren mostrar, de momento, nada más que su visión de Estado. “Ahora que estamos bien y estamos colocando nuestro mensaje, que no sabemos si habrá elecciones o no, no podemos volver a enseñar nuestras costuras. Tenemos que actuar con más inteligencia”.