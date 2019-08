Calvo cree que para PP y Cs "España es una palabra espléndida pero hueca" si no dejan paso a Sánchez

La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha vuelto a pedir al PP y a Ciudadanos que "No obstaculicen" la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Según Calvo, "lo mejor que pueden hacer los partidos liderados por Pablo Casado y Albert Rivera "por España y por la defensa de la Constitución" es abstenerse en una nueva sesión de investidura, "porque ellos mismos dicen que no quieren que el PSOE se apoye en los independentistas".

La número dos del Gobierno en funciones ha dicho estas palabras en a toma de posesión solemne de Javier Lambán como presidente de Aragón. Y un día después de que su compañera y líder de los socialistas en Navarra, María Chivite, llegara a la presidencia de la Comunidad Foral con el apoyo de los votos nacionalistas Geroa Bai y la abstención activa de cinco diputados de EH Bildu, la formación heredera de Batasauna. "O construimos o destruimos", ha aseverado, "todos los partidos están ahora concernidos, porque no hay candidato, aunque para PP y Cs parece que España es una palabra espléndida pero hueca".

Además, Calvo ha aprovechado para arremeter contra Rivera y Casado, continuando con la estrategia desplegada por Sánchez en su fracasada sesión de investidura, en la que exigía la abstención del centro derecha pero lo molía a palos dialécticos. "La posición política de Ciudadanos es absolutamente inentendible", ha dicho la política socialista, "decían que venían a ocupar el centro ya regenerar y en poco tiempo se apoyan en la ultraderecha y dan el gobierno a un partido lleno de casos de corrupción como el PP".

Para los de Casado también ha tenido Calvo, aconsejando al líder popular que "se lo mire mejor" porque "trata de tapar sus fracasos llegando al poder" en determinadas CCAA, como Madrid o Murcia.

"Todos querrían un líder como Sánchez"

En todo caso, la vicepresidenta ha presumido e la renovación de Lambán al frente del gobierno aragonés: "Es un día muy importante porque la estabilidad es buena para continuar con las políticas que protegen a los desfavorecidos y afrontan los retos del cambio climático y la despoblación".

Por eso, ha continuado, "es clave que España tenga un gobierno cuanto antes". Según Calvo, "ahora que no hay candidato, todos los partidos tienen que mover ficha y tomar posiciones". Para la número dos del Ejecutivo en funciones, "sólo hay dos alternativas", ha dicho, "o hacemos caso a las urnas que han pedido un gobierno progresista o vamos a elecciones, que nosotros no lo queremos".

Para evitarlo, ha insistido, "hace falta que quienes dicen defender España dejen de usar esa palabra como algo espléndido y hueco y faciliten el paso al candidato del POSE". Para Calvo, "cualquiera querría tener un candidato como Pedro sánchez, que gana así las elecciones, con una mayoría clara".

Esa mayoría, que Calvo admite que "no es suficiente", ha recordado que suma tantos escaños y votos "como el segundo y el tercero, que no pueden ofrecer alternativa", así que les ha exigido de nuevo a PP y Cs que "no pongan al gobierno en manos de los independentistas y defiendan la Constitución". Porque, ha recordado, "la realidad es que el PSOE ha ganado las elecciones bien y el realismo indica que eso es lo que quieren los españoles", y no volver a las urnas.

Calvo ha aprovechado también para felicitar a Pablo Iglesias e Irene Montero, los líderes de Podemos, por el reciente nacimiento de su tercera hija, Aitana. "Es un momento hermoso y les deseamos lo mejor", ha dicho.