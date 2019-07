Ábalos: "PP y Cs ya no tienen excusa. Ahora tienen que desbloquear"

José Luis Ábalos emplaza directamente a Pablo Casado y a Albert Rivera a que desbloqueen la actual situación de ingobernabilidad y eviten la repetición de elecciones en noviembre. "Ahora les toca el turno a ellos. Ya no tienen esa excusa" [la de que el PSOE quería alumbrar un gobierno radical junto a Pablo Iglesias]. Y añade: "Lo que procede ahora es desbloquear".

El secretario de Organización del PSOE, en una entrevista al diario Levante, sostiene que, hasta el momento, "la derecha se ha permitido con cierta frivolidad quedarse al margen de la responsabilidad", y que con esa actitud, tanto PP como Cs pretendían "que nos fuéramos con Podemos para mantener su relato de gobierno radical".

Ábalos asegura, así mismo, que los políticos están "en la obligación de impedir" una nueva convocatoria electoral, porque lo contrario "es tanto como no aceptar el resultado de las urnas". Además, invoca la necesidad de facilitar la gobernabilidad porque "si no hay gobierno, no hay pactos de Estado ni hay nada".

El número tres del PSOE se muestra muy contrariado por la actitud del líder de Podemos, a quien responsabiliza del fracaso de las negociaciones para formar un gobierno conjunto: "Pablo Iglesias ha estado chantajeando todo el tiempo. En un momento de ofensiva de la derecha, ha estado jugando con los tiempos y con si en septiembre va a doblar el brazo al PSOE".

Dos cabezas

También señala que los socialistas nunca tuvieron demasiadas esperanzas en que la negociación llegara a buen puerto: "Nunca confiamos en sacarlo adelante". Y asegura que lo que pretendía Iglesias era "un cogobierno con dos cabezas".

A la pregunta de por qué no ha fraguado en España un acuerdo similar al que el PSOE tiene con Podemos (y también con Compromís) en la Comunidad Valenciana, Ábalos responde que las exigencias no son las mismas: "Una comunidad autónoma no es el Estado; no tiene ejército, ni política exterior, ni CNI. No tiene nada que ver. Y el acuerdo nuestro era sobre la base de no tener mayoría. En la Comunidad Valenciana la izquierda sí la tiene".

Por último, Ábalos también cuestiona las exigencias de Podemos, sobre todo en lo relativo a la vicepresidencia que iba a ocupar Irene Montero: "Ellos querían una vicepresidencia muy peronista, con los niños de 0 a 3 años, los dependientes y los ancianos, y decidimos que asumiera al completo el Ministerio de Asuntos Sociales actual. Pero da igual, cuando conseguían algo lo reabrían".