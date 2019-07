Vicent 'el Breve', víctima de la primera moción tras 39 días como alcalde: "Nos deja a la altura del betún"

En Guadassuar, un pequeño municipio valenciano de 6.000 habitantes, ha tenido lugar la primera moción de censura en España de esta legislatura. Compromís y PSOE, que no se pusieron de acuerdo el día de la investidura, se unieron el martes para quitarle el bastón de mando al popular Vicent Estruch. La pregunta es obvia: ¿Cómo se explica que sólo 39 días después las dos formaciones se hayan unido para descabalgar al alcalde?

"Eso mismo me gustaría saber a mí", asegura Estruch. "Ni siquiera me han pasado aún el pacto o el acuerdo al que han llegado. Su único argumento es que no tuvieron tiempo antes de que se constituyera el ayuntamiento", añade.

- Por su tono, entiendo que la explicación no le convence.

- En dos semanas entiendo que no haya tiempo si negocian dos personas que no se conocen, pero después de cuatro años trabajando juntos, me extraña.

Tras más de una década en política y cuatro años ejerciendo de líder de la oposición, el momento había llegado para Vicent Estruch. "Estaba ilusionado y teníamos un proyecto muy bien planteado", cuenta. Treinta y nueve días después, su ilusión se ha desvanecido. Su efímero paso por el consistorio valenciano le ha valido el sobrenombre de "Vicent el Breve" entre algunos vecinos.

Salvador Montañana (Compromís) ya es el nuevo alcalde de Guadassuar, tras la moción de censura, con el resultado esperable: ocho votos a favor -cinco de la formación nacionalista y tres del PSOE- y cinco en contra, todos del PP. Pese a su evidente malestar, Estruch fue el primero en estrechar la mano a su sucesor.

"Presiones desde arriba"

"Esta moción de censura nos deja a la altura del betún. Lo que más me duele es que no tiene ningún sentido, no hay ninguna motivación detrás más allá del reparto de cuatro sillones. Este pueblo ni se lo merece ni lo entiende", se queja el exalcalde.

Para más inri, la moción de censura es la primera registrada en el consistorio del municipio en los más de cuarenta años de democracia. "Siento que han jugado con nosotros, nos han engañado", dice Estruch, que asegura que sus rivales políticos "decían que tenían un programa parecido al mío y ahora dicen que son muy distintos. Para un pueblo de 6.000 habitantes es muy difícil hacer programas distintos".

"Vicent el Breve" denuncia "presiones desde arriba" -de las direcciones regionales de PSOE y Compromís- como el detonante para la moción: "¿Desde cuando vienen de arriba a solucionar los problemas de abajo? ¿Acaso van a venir a gestionar nuestros problemas?".

Vicent, responsable de una oficina de banca y otra de seguros, entró en 2008 en política como secretario general del PP en el municipio. Entre 2011 y 2015 ejerció de concejal de Hacienda y tesorero, hasta que se presentó como cabeza de lista a las elecciones de 2015, tras las que quedó como portavoz de la oposición. “Se puede compaginar la actividad empresarial. La política de un pueblo tampoco necesita de una dedicación plena", admite.

Desde 2003 viaja a China por motivos laborales, aunque sigue visitando el país asiático una o dos veces al año por las amistades que guarda. Pese a la apretada agenda, aún guardó tiempo para seguir la sesión de investidura de Pedro Sánchez. “He visto un reflejo de un presidente que, como aquí y como acostumbra su partido, dice una cosa y hace la contraria. Así es difícil que alguien confíe en ellos”, analiza.