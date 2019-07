Raquel Romero, de Berlín a La Rioja para dinamitar Podemos y bloquear el gobierno regional

Raquel Romero Alonso (1982) se ha hecho famosa en las últimas semanas como la principal responsable de la situación de bloqueo que vive La Rioja. La única diputada autonómica de Podemos ha impedido en dos votaciones la investidura de Concepción Andreu, candidata del PSOE, como presidenta. Romero sigue empecinada en una petición que los socialistas consideran “desproporcionada”: tres consejerías de las ocho existentes.

Después de 24 años de hegemonía del Partido Popular, la izquierda tenía ante sí la oportunidad de gobernar La Rioja, algo que no ha sido capaz de hacer desde que José Ignacio Pérez Sáenz (PSOE) abandonó la presidencia el 30 de junio de 1995. La suma entre formaciones -PSOE (15) y Unidas Podemos (2)- era suficiente para lograr la mayoría absoluta, situada en 17 escaños. No obstante, las exigencias de Raquel Romero, han dinamitado esta posibilidad.

En la última votación, realizada el 18 de julio, la candidata socialista cosechó los votos a favor de los 15 diputados del PSOE y el voto de la diputada regional de Izquierda Unida, Henar Moreno, con quien se había alcanzado un acuerdo programático. Sin embargo, no lograron sumar el voto favorable de Podemos. Los socialistas les habían planteado dos Viceconsejerías y una Dirección General, pero Romero rechazó la oferta e insistió en su deseo de formar parte del Consejo de Gobierno.

Raquel Romero abandona el parlamento de La Rioja acompañada de uno de sus negociadores procedentes de Castilla-La Mancha Efe

La diputada de Podemos y su equipo, liderado por negociadores manchegos, han exasperado a los socialistas riojanos y han provocado que desde la dirección general de Podemos se desmarquen de las actuaciones de su diputada. "Uno no puede pedir más de lo que los votos le dan", dijo Pablo Iglesias en alusión a la diputada riojana.

1.868 kilómetros

Romero tiene 37 años y es licenciada en Periodismo por la Universidad del País Vasco. En 2007, hizo la maleta con destino Berlín, donde vivió durante más de una década. Durante su estancia en la capital alemana, comenzó a dar sus primeros pasos en política. Desde 2015 formaba parte del Círculo de Podemos Berlín y en Podemos Exterior, participando en el primer foro externo de la formación, que se celebró en París en septiembre de 2015.

Raquel Romero e Irene Montero, en Berlín (2017).

En su currículum profesional, también se recogen sus trabajos en Berlín en atención al cliente, logística y redacción online. Además, fue redactora en la edición de La Rioja de El Correo.

Los 1.868 kilómetros que separan Berlín de La Rioja no son tantos si hay un buen motivo para viajarlos. Así lo debió entender Romero, que cambió la capital alemana por su tierra natal tras una oferta irrechazable de Pablo Iglesias: el liderazgo de Unidas Podemos en la comunidad sin necesidad de presentarse a primarias.

"Dedazo" sin primarias

La dirección nacional de Podemos anunció el pasado 16 de marzo a Raquel Romero como cabeza de lista para las elecciones autonómicas. Pese a ir en contra del modus operandi del partido, se le designó sin realizar primarias “por falta de tiempo”. El que había sido hasta el momento secretario general de Podemos en la comunidad, Francisco Javier Garrido, pasó a ser su número dos.

“Los tiempos marcados por la ley electoral y la imposibilidad de reanudar cualquier otro proceso han llevado a tomar la difícil pero responsable decisión de proponer una lista con la que Podemos pueda ejercer su derecho de presentarse a las elecciones”, alegó la formación morada.

Desde su designación como líder de Podemos en La Rioja, el partido ha implosionado: en las elecciones de 2019 redujo a la mitad los escaños conseguidos en 2015, IU decidió romper la coalición con la que se presentó a los pasados comicios y la dirección general del partido se ha desmarcado de las actuaciones de Romero.

"Ya no representa a Podemos"

Las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo fueron las primeras en juzgar severamente la actuación de Raquel Romero como líder del partido en La Rioja. Unidas Podemos pasó de los 18.298 votos conseguidos hace cuatro años a 10.781, reduciendo sus escaños a la mitad, de cuatro a dos. Esos dos escaños se quedarían en uno cuando Henar Moreno (IU) decidió romper relaciones con la diputada que está impidiendo la formación de un gobierno de izquierdas.

Moreno fue, precisamente, la más dura contra la diputada morada a la que reprochaba la "traición" al espíritu y al voto de las personas que habían confiado en UP, a las que, en su opinión, "ya no representa". Por eso, cree que Podemos debería consultar a sus inscritos para que avalen o no las posturas de Romero.

Henar Moreno (IU) dice que Raquel Romero "no representa" a los votantes de Podemos.

Si la candidata socialista Concepción Andreu no recaba los apoyos necesarios, la Cámara se disolverá el próximo 16 de septiembre y se convocarán nuevas elecciones.