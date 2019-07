Casado le niega la abstención a Sánchez: "Ya le conocemos, usted no es una persona de fiar"

El presidente del PP, Pablo Casado, se ha mostrado absolutamente contundente en su intervención durante el debate de investidura. "Yo le decía esta mañana que era imposible plantear una intervención porque usted no es una persona de fiar", ha explicado, así que su partido no puede "facilitar su investidura, porque esa investidura sería perjudicial para España".

Sánchez, a ojos del líder popular, "no es una persona cuyos actos hayan demostrado una coherencia suficiente para que un grupo parlamentario se crea lo que usted ha dicho. Es muy difícil fiarse del adalid del no es no ahora diga que nos tengamos que abstener coactivamente".

"Lo tenemos que hacer por obligación, por nuestro bien, por no ir a elecciones de las que usted sería el único responsable", ha indicado, irónico, el presidente de la formación conservadora. "Si nos llega a insultar un poco más, a lo mejor decidimos abstenernos", ha comentado Casado, jocoso.