Las casas de apuestas creen que Sánchez no será presidente en julio

Las casas de apuestas no creen que Pedro Sánchez saldrá investido presidente del Gobierno ni el 23, ni el 25 de julio en las dos votaciones previstas durante la sesión de investidura que comenzará formalmente el lunes 22.

Según las cuotas, la opción más probable (es decir, la que se paga con un premio más bajo) es que Pedro Sánchez no sea investido antes del 26 de julio, lo que traducido a lenguaje político significa que no tendrá éxito ninguna de las dos primeras votaciones. Esta posibilidad, que pasado el 25 de julio no sea presidente, se paga a 1.30€ por euro apostado.

Tan seguro tienen los apostantes que Pedro Sánchez fracasará en esta investidura, que la segunda posibilidad, la de que sea investido en segunda votación el 25 de julio, aparece muy alejada en lo que a las cuotas se refiere. Se paga a 5€ por euro apostado, beneficio alto que indica una alta improbabilidad.

Las apuestas también descartan casi de plano que Pedro Sánchez salga investido en primera votación el 23 de julio, esto es, que sea investido por mayoría absoluta. Que suceda este escenario se paga a 6€ por euro apostado.

Éstas son las posibilidades de Pedro Sánchez en esa sesión de investidura ordenadas de más a menos probables según las apuestas de Betfair:

1.- Que no sea investido antes del 26 de julio – Cuota 1.3

2.- Que sea investido en la segunda votación del 25 de julio – Cuota 5.0

3.- Que sea investido en la primera votación del 23 de julio – Cuota 6.0