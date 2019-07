El PP votó a favor de que Bildu presida la comisión de Derechos Humanos en Guipúzcoa

Este jueves las Juntas Generales de Guipúzcoa constituían las doce comisiones ordinarias de la nueva legislatura. Estas organismos se ocupan de debatir y enmendar las propuestas que lleguen de la Diputación. En la distribución de esas comisiones, el PNV obtuvo cinco presidencias, mientras que EH Bildu logró encabezar cuatro y el PSOE dirigirá tres.

En concreto, y aquí es donde surge la polémica, la formación de Arnaldo Otegi estará al frente de la comisión de Derechos Humanos, en un reparto que contó con la aprobación de todos los partidos políticos, incluido el Partido Popular, cuyo representante, Juan Carlos Cano, dio este jueves su conformidad.

Durante la campaña electoral, Cano ya había dejado claro que no se le “caerían las prendas” si tuviera que votar conjuntamente con Bildu. "A mí no se me caen las prendas votar conjuntamente con ellos [EH Bildu] y nadie pensaría que PP y EH Bildu estaríamos haciendo pinza. Con Vox, igual", dijo en una entrevista en Noticias de Gipuzkoa.

Así, y gracias a los votos del PP, Joxemari Carrere Zabala, el juntero de la izquierda abertzale, fue elegido presidente de la Comisión de Derechos Humanos de las Juntas Generales de Guipúzcoa.