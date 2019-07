'Disculpa' de Monasterio a Rivera: "Vengo de la obra, no estoy acostumbrada a este mundo más blandito"

Disculpas envenenadas de Roío Monasterio a Albert Rivera tras afirmar el lunes que "ni Malú sabe donde está Rivera", en referencia a la relación sentimental del líder de Cs. Este martes ha afirmado que no era personal y le ha pedido más entereza. "No hubo ningún intento de alusión personal. Si se lo ha tomado así le pido perdón. Es una expresión que oí en la calle. A veces los políticos nos alejamos de la calle. Algunas veces tengo tendencia a hablar un poco duro porque vengo del mundo de la obra y no estoy acostumbrada a este mundo más blandito de los políticos españoles".

"Yo vengo dispuesta a que me ataquen y sin esa piel fina. A la política hay que venir llorado", ha dicho número 1 de Vox en la Asamblea de Madrid.

En una entrevista en Antena 3 ha criticado el pacto en la comunidad entre PP y Cs: "Crean 4 consejerías más, debe ser que les sobra el dinero, ¿para qué hacen falta 13 consejería?", se ha preguntado.

🔴@monasterioR: “Algunas veces tengo tendencia a hablar un poco duro porque vengo del mundo de la obra y no estoy acostumbrada a este mundo más blandito de los políticos españoles. A la política hay que venir llorado”



▶https://t.co/897gn9dxri #9JulioESP pic.twitter.com/J2cFgq3LVq — Espejo Público (@EspejoPublico) 9 de julio de 2019

Monasterio ha alejado la posibilidad de una investidura próxima explicando que tienen "todo el verano para intentar reconducir las cosas". Para ello, en las conversaciones alega que no piden "sillones, sino que se respete la voz de Vox".

Por ello, ha pedido que Albert Rivera "recapacite" y que Ciudadanos "presione y deje de lado los remilgos a los votantes de Vox".