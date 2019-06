Villacís exige a PP y Vox que hagan público su acuerdo: "Se están generando muchas dudas"

"Vox dice que le han asegurado una serie de concejalías y el PP dice que no. Saldríamos de dudas si viésemos el documento, que yo no lo he visto". Así de clara se ha mostrado Begoña Villacís en referencia al pacto entre los populares y el partido de Santiago Abascal sobre las concejalías en las diferentes localidades y con Madrid en el foco. "No es por desconfianza pero se están generando dudas", ha aseverado este miércoles.

"Es importante que la gente conozca los acuerdos. Nos quitaríamos de muchas especulaciones. Yo creo que esa es una decisión que deben tomar el PP y Vox". La vicealcaldesa de Madrid ha exigido a ambos partidos que han público su acuerdo, algo que Vox está amenazando con llevar a cabo.

En una entrevista en Onda Cero la vicealcaldesa ha afirmado que "es un problema de incertidumbre que a día de hoy no sepamos lo que realmente se ha pactado. Hay que publicar el acuerdo".

Sobre cómo han sido los primeros días de gobierno en la localidad, Villacís ha dicho que están "empezando a trabajar en las ordenanzas para bajar los impuestos". Hemos creado un plan de refuerzo para devolver las plusvalías municipales que el anterior gobierno tenía atascadas", ha añadido.

Villacís se ha desmarcado de las intenciones de desmantelar Madrid Central: "Vamos a trabajar para remodelarlo, no para revertirlo, que era la postura de PP y Vox".