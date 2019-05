El PSOE arrasa en las europeas a costa del PP y Puigdemont logra su escaño

El PSOE gana con claridad el primer asalto del superdomingo electoral con una holgada victoria en las europeas. La lista de Josep Borrell obtiene un 32,90% de los votos según los primeros datos de escrutinio y los socialistas enviarán a 20 diputados a la Eurocámara. Se trata del primer triunfo del PSOE en unas europeas desde 2004. Hace 15 años el ahora ministro de Exteriores en funciones encabezaba también la candidatura. Sólo un mes después de las generales, Borrell mejora en cuatro puntos los resultados de Sánchez el 28-A.

En segunda posición, y a una gran distancia, el PP mantiene por la mínima el tipo con un 20% de los votos para la lista encabezada por Dolors Montserrat que acumula 12 parlamentarios. Son 4 escaños menos que los que cosechó en la anterior cita, en 2014.

Ciudadanos confirma la tendencia al alza que registró en las generales y se consolida como tercera fuerza política a nivel nacional. La candidatura que lidera Luis Garicano se lleva un 12% de los sufragios y los de Albert Rivera enviarán 7 diputados al grupo de los liberales europeos de Alde en Estrasburgo y Bruselas. Se trata de un gran resultado para la formación naranja, que multiplica los resultados que obtuvo en 2014, cuando se estrenó en la Eurocámara con un par de escaños.

Por su parte, Podemos consigue un 10,12% de los votos y la candidatura que encabeza María Eugenia Rodríguez Palop logra 6 europarlamentarios. Se trata de una representación algo inferior a la que consiguieron Podemos e Izquierda Unida en 2014. En aquella ocasión concurrieron por separado a la cita con las urnas europeas. Ahora, ambas formaciones de izquierdas se presentaban bajo la marca Unidas Podemos Cambiar Europa.

Vox mantiene la quinta plaza que logró en las generales pero retrocede considerablemente en porcentaje de votos respecto a esa cita. La lista encabezada por Jorge Buxadé logra ahora algo más de un 6% de los votos y conseguirá entrar por primera vez en la Eurocámara con 3 escaños. La formación de extrema derecha aún no ha aclarado a qué familia política se unirá una vez arranquen las sesiones parlamentarias en julio.

Junqueras, Puigdemont y Comin, eurodiputados

En el ámbito nacionalista, la candidatura europea de ERC -con Oriol Junqueras a la cabeza- consigue mejorar los resultados respecto a 2004. La coalición de Ahora Repúblicas, que aglutina también a Bildu y nacionalistas gallegos, logra un 5,82% de los sufragios y añade un diputado más hasta lograr 3.

Carles Puigdemont, logra finalmente su escaño en la Eurocámara al conseguir la lista de Junts / Lliures per Europa un 4,63% de los votos. También consigue ser eurodiputado Toni Comín y Clara Ponsatí se queda a las puertas. El expresident de la Generalitat, fugado de la Justicia desde que el Parlament declarar la independencia en octubre de 2017, no tiene asegurada su acta como eurodiputado. La legislación electoral española obliga a todos los electos a acatar la Constitución española ante la Junta Electoral en Madrid para adquirir la condición de eurodiputado. Puigdemont no ha aclarado si volverá a pisar territorio español para cumplir estos trámites y se arriesga a ser detenido si así lo hace.

La Junta Electoral Central permitió in extremis que Puigdemont, Comín y Ponsatí fueran proclamados candidatos horas antes de que arrancara la campaña de este 26-M. El organismo que regula la limpieza de los procesos electorales rectificaba así una decisión anterior que les excluyó de las listas al considerar que estaban en rebeldía. La JEC cumplía de esta manera con el mandato de los tribunales, a los que habían recurrido los fugados.

La Coalición por una Europa Solidaria (CEUS) , liderada por el PNV y Coalición Canaria, mantendría un escaño en la nueva Eurocámara, a la que España envía un total de 54 de eurodiputados.