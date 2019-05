Casado pide a los exvotantes del PP que vuelvan: "El 26-M también se vota por España"

En el mitin más cañero de estas elecciones, el Partido Popular ha exhibido músculo para cerrar la campaña por todo lo alto. Frente a más de tres mil personas -según cifras de la organización-, el presidente de los populares, Pablo Casado, ha presumido de candidatos y ha lanzado un mensaje claro a sus exvotantes: por favor, vuelvan a casa.

"Este partido tiene que volver a pensar en grande. Todo empieza el lunes: tenemos que reconstruir un proyecto político que albergue a todo el centro derecha", ha afirmado Casado. "Separados no podremos ganar, hay que aglutinar a la España de clases medias patrióticas que quiere derrotar a la izquierda, al nacionalismo, a los batasunos".

Casado no ha separado su discurso del objetivo central del PP este domingo: no perder poder territorial, pese a que dos de sus grandes feudos, la Comunidad de Madrid y Castilla y León, penden de un hilo. "No podremos tener una España unida si no somos capaces de unirnos ni a la hora de ir a las urnas", ha reclamado.

Así que, para el presidente del PP, "el 26-M también se vota por España". "No pasarán. No toleraremos que los golpistas tengan la complicidad de un gobierno socialista".