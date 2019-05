Carmena no descarta un gobierno de coalición con Pepu Hernández

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y actual candidata, ha afirmado este martes que "consideraría ser útil en un equipo de Gobierno votando a Pepu Hernández" si el candidato del PSOE al Ayuntamiento lograse más votos.

Muy diferente es su postura si Más Madrid acaba en la oposición. "Soy consciente de lo que sé hacer bien y no sé hacer bien", ha explicado, alegando que no está en edad de aprender a hacer oposición: "Los que seguimos trabajando siendo mayores tenemos que escoger qué hacemos. No creo en la manera en que se hace la oposición", ha dicho.

Entrevistada en TVE ha pedido que le permitan "que rentabilice" sus aprendizajes. "Los 'superadultos' tenemos que tener algunas opciones y saber en qué tenemos que seguir aprendiendo".

Carmena ha definido tan bien cómo se ha construido su plataforma: "Hemos querido no hacer una candidatura de partido. Hay concejales que nunca han tenido actividad política, forman parte de una candidatura que no está vinculada por cuotas políticas de partido. Es la novedad".

Sobre las decisiones de la junta electoral limitando la visibilidad de Más Madrid ha defendido que "cuando se constituyó Ahora Madrid tampoco era un partido" y tuvieron "los debates y los espacios". "Vamos a seguir recurriendo pero vamos a respetar lo que diga el árbitro", ha añadido.

La candidata ha dado su idea de la política actual: "Falta que haga una rendición de cuentas para los que hemos estado gobernando". Y ha criticado que "cuando un candidato ha insultado a otro y luego ha hecho como no pasado nada da una imagen desastrosa para los niños".

Carmena cree que se debe "desvincular la política municipal de la nacional porque es necesaria la autonomía".

Ha aprovechado para defender el trabajo en su legislatura: "Cuidar lo que estaba descuidado. En el sur y en el este de Madrid hemos encontrado colegios destrozados, centros...." Hemos parado la sangría de los desahucios. Había 2500 vacías del Ayuntamiento destinadas a la venta y las pusimos en alquiler", ha comentado.