Villacís evita la otra foto de Colón ausentándose de la conferencia de "las tres derechas madrileñas"

Un cartelón enorme corona el auditorio de Mutua Madrileña, a orillas del Paseo de la Castellana. Anuncia la presencia de Begoña Villacís junto a PP y Vox en una conferencia "contra el Frente Popular". Aplausos, paseo de contendientes, saludos al moderador. Pero quien ocupa el butacón brindado a los liberales es.... ¡Juan Carlos Girauta!

Se trata de un reunión concebida en clave madrileña. Por Génova, su candidato a la alcaldía capitalina, José Luis Martínez-Almeida. En nombre de la formación en el extremo derecho del tablero, su postulante a la Comunidad, Rocío Monasterio. Los liberales iban a encarnarse en Villacís... hasta unas horas antes de la cita.

Varios dirigentes de Podemos, este fin de semana, se lamían las manos con "la otra foto de Colón". Esperaban que este lunes por la noche cayera en sus pantallas una imagen con la que empujar a Villacís a la derecha hasta el día de las elecciones municipales. Según informa un miembro de la organización, el equipo de la alcaldable "ha cancelado su visita sin dar demasiados motivos". Las fuentes del partido consultadas por este diario, en cambio, mencionan una reunión "muy importante" con afiliados y colaboradores en la que la candidata ha explicado "las claves de la campaña".

Ahí está Girauta, "begoñizado", quizá elegido por su condición de biógrafo de Manuel Azaña, una de las figuras más representativas del Frente Popular. "¡No nos ha dado tiempo a cambiar el cartel!", lamenta una trabajadora de Valores y Sociedad, la fundación organizadora.

Villacís, cuentan desde su equipo, no supo que compartiría mesa exclusivamente con PP y Vox cuando le lanzaron la propuesta. Dijo sí. Según estas fuentes, tampoco fue informada acerca del título que bautiza el bolo: "La alternativa al Frente popular". "No conocíamos ni una cosa ni la otra, pero no ha venido por la reunión con afiliados, que era muy importante. De todos modos, si hubiera estado, habría recalcado que no se siente identificada con ese lema. La política de frentes no se combate con más frentes".

En Ciudadanos insisten en que no conocieron todos los detalles de la velada hasta este viernes: "Intentamos cambiarlo para que viniera, pero nos fue imposible". Y así, de repente, acaba de esfumarse "la otra foto de Colón".

"¿Dónde está Begoña?"

Se buscaba una conferencia tan madrileña que fue elegido como moderador José María Álvarez del Manzano, mítico alcalde del PP, hasta ahora el regidor que más mayorías absolutas tiene a sus espaldas. Él, de vez en cuando, recuerda que no se trata de un debate. Y, efectivamente, todos exponen su programa con la vista puesta en el público, sin cruzar la mirada. Girauta, juguetón, saca el tema de la gestación subrogada, que enerva a Vox y PP. Ellos callan. Él, a ratos, también se muerde la lengua: "Como esto no es un debate, omito las referencias a cosas con las que no estoy de acuerdo".

Basta cualquier estocada al nacionalismo para recibir una ovación. Se esmeran los tres, cada uno a su manera. El menú trasladado a las partes es "España, educación y familia". El público, fácilmente clasificable en dos grupos: jóvenes recién salidos del CEU y mucho jubilado. Les unen el traje y la corbata.

Pero, ¿dónde está Villacís? Se lo pregunta una diputada regional del PP a una amiga de la alcaldable, que contempla la función desde la última fila. Teme que el parto se haya adelantado. "¿Está bien, Begoña?". "Sí, sí, no se preocupe".

Y ahí sigue Girauta, conferenciando, sustituyendo a su compañera embarazada en un brete embarazoso. Aunque para él no suponga tal cosa. El 26 de mayo, aunque hará campaña, serán otros quienes estén en el punto de mira. Expone su programa, arenga, se ríe, da las gracias a Álvarez del Manzano y se va.

Esperanza Aguirre, a la que habían guardado un sitio preferente, sale del auditorio y se pregunta en voz alta por qué no ha venido Villacís. A ella, como a las izquierdas -la política hace extraños compañeros de viaje-, le habría gustado la foto: "Son muchas más las cosas que unen a estos tres partidos que las que los separan".