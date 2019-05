Más críticas dentro del PP a la dirección de Casado: "Sobraron cosas como la foto de Colón"

El presidente del Partido Popular en Aragón, Luis María Beamonte, ha manifestado que el resultado de las elecciones generales del pasado 28 de abril no es extrapolable a los comicios autonómicos y municipales que se van a celebrar este 26 de mayo, una cita ante la que "tenemos una nueva oportunidad para "ilusionar" a todos los ciudadanos que anteriormente han visto en el PP su espacio "de centro, de moderación y de sentido común".

Así lo ha manifestado durante su intervención ante la Junta Directiva Regional del PP Aragón, a cuyos miembros ha indicado que esta formación se ha repuesto "de muchas caídas" y también lo va a hacer ahora tras unos resultados electorales que "no han sido buenos ni en votos, ni en escaños".

Según ha concreto, el PP ha pasado de tener nueve senadores y seis diputados de las tres provincias aragonesas a contar con tres diputados y dos senadores, además de que ha perdido más del 45 por ciento de los votos

Mantener la calma

El dirigente del PP ha llamado a "mantener la calma" después de que "la irrupción de Vox nos haya obsesionado demasiado y no ha debido ser así y, probablemente, sobraron algunas cosas, como la foto de Colón".

Beamonte ha opinado que habido "demasiada condescendientes con nuestros supuestos socios, que no tenían otra intención que devorar al PP", pero "todo en la vida tiene su reflexión" y "me alegro de esa propuesta de reubicar el mensaje en el que siempre hemos estado, pero de manera más firme y nítida, de llevarnos a ese espacio más amplio, donde cabe el conjunto de una gran parte de la sociedad aragonesa y española".

El líder regional del PP ha subrayado que hay que "estar más pendiente de ganar las elecciones que de las sumas entre posibles", para añadir que "en tiempos de desentemplanza no hay que hacer mudanza" y "nadie ha cuestionado el liderazgo de este partido, que está presidido por quien seguro que será un día presidente del Gobierno, Pablo Casado".

Beamonte ha incidido en que no hay que conformarse con que se puede sumar para gobernar en las instituciones porque "nosotros no salimos a sumar, sino a ganar" y para eso hay que hacer un "esfuerzo" y llegar al conjunto de la sociedad aragonesa "en tono constructivo, que es compatible con la dureza en el mensaje si el momento lo requiere".

El presidente del PP Aragón ha animado a "combatir sin miedo a nuestros posibles adversarios" con "respeto y desde la centralidad que siempre ha tenido el PP" porque "se nos tiene que percibir como solución" a los problemas que hay en la Comunidad.

También ha manifestado que para salir a ganar hay que estar convencidos "porque es así, porque no va ser todo igual" que en las generales, ya que en estos comicios concurren partidos que no lo han hecho en esa cita electoral, como el Partido Aragonés y Chunta Aragonesista.

Cs no nos va a sustituir

Beamonte ha esgrimido que Ciudadanos "no nos va a sustituir", para remarcar que "esto de las tres derechas es una falsedad" ya que "si alguien hizo posible la aventura de Pedro Sánchez ha sido Cs", partido que "no ha tenido más que objetivo que engullir al PP, pero no lo van a conseguir".

En este punto, ha indicado que aunque "seguro que alguna cosa no habremos hecho bien, pero el PP es la única garantía para hacer frente a los desafíos" que "desbordan" a una izquierda "gastadora e incapaz" porque "ni la socialdemocracia con apariencia liberal, ni el extremismo gesticulador son el antídoto para solucionar los problemas".

Beamonte ha agregado que "ni Cs, ni Vox son dos partidos sobre los que pueda pivotar el grueso de la gestión pública ante los desafíos que tiene España en estos momentos", algo que sí puede hacer su partido, que "siempre ha estado en el mismo sitio, aunque a veces el discurso no haya podido ser el más oportuno".

En este punto, el presidente del PP Aragón ha remarcado que su espacio es "el de la centralidad, que nos ha permitido tener una horquilla más amplia, de derechas, conservadora, reformista, liberal, incluso del centro izquierda" y "tenemos la obligación de recuperar ese cetro político y huir de cualquier radicalidad".

Beamonte ha reivindicado el espacio "de moderación, de centro, de sentido común, de respeto a todo el mundo, también a quien piensa distinto, ese es nuestro espacio, si nos vamos a otro, vamos a encontrar cierta soledad".

Valoración de los resultados

A su entender, "el resultado ha sido fruto de muchas circunstancias", pero no de los nueve meses de la actual dirección nacional, sino que "hemos pagado el precio de varios años, de la crisis, del problema de Cataluña y de la corrupción".

Además, Beamonte ha considerado que la fragmentación del espacio político "ha supuesto que hayamos salido más castigado", a pesar de lo cual "tenemos que dar respuesta a los más de cuatro millones de españoles que han confiando en el PP; hay que corresponder a ese depósito masivo de confianza" y eso "requiere del esfuerzo de todos".

"Los ciudadanos son libres de votar a quien crean oportuno, no son de nadie" y por eso "tenemos que saber conquistarlos permanentemente allá donde tenemos un espacio y saber decirles que el PP es su casa", ese es el trabajo que ha pedido el dirigente del PP Aragón a sus militantes de cara al 26 de mayo.