Vox amenaza con tumbar los presupuestos andaluces tras la "patada en la silla" de Casado

El líder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, ha avisado este miércoles al PP de que "corre el riesgo de que no haya ni siquiera posibilidad de iniciar contactos" para la negociación del presupuesto autonómico tras la "patada a la silla" que, a su juicio, dio este martes el presidente del PP, Pablo Casado, que llamó "extrema derecha" al partido de Santiago Abascal.

"Si hay que sentarse para negociar presupuestos, no es correcto pegarle una patada a la silla e insultar al que se tiene que sentar contigo para aprobarlos. No está bien y se corre el riego de que no haya ni siquiera posibilidad de iniciar contactos", ha tuiteado Serrano 24 horas después del cambio de estrategia de los 'populares', que el 28-A pasaron de 137 a 66 escaños en el Congreso de los Diputados.

El respaldo de Vox fue imprescindible para aupar a Juanma Moreno a la Presidencia de la Junta, que previamente había cerrado un acuerdo de gobierno con Ciudadanos para conformar un Ejecutivo en coalición.

Si hay que sentarse para negociar presupuestos, no es correcto pegarle una patada a la silla e insultar al que se tiene que sentar contigo para aprobarlos. No está bien y se corre el riego de que no haya ni siquiera posibilidad de iniciar contactos. — Francisco Serrano (@FSerranoCastro) 1 de mayo de 2019

Abascal se pronunció sobre el 'viaje al centro' del PP minutos después de la rueda de prensa de Casado, también vía Twitter: "Nos quería meter en el gobierno y ahora nos insulta. La veleta azul empeñada en su descomposición. Ellos sabrán cuál es su enemigo. Nosotros seremos la única oposición a la dictadura progre y al separatismo golpista. VOX es el futuro. Bienvenidos a la resistencia".