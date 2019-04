Elecciones valencianas: Puig mantendrá el poder, batacazo del PP y Vox irrumpe con 10 escaños

El PSOE ha ganado las elecciones valencianas por primera vez en 28 años y su candidato, Ximo Puig, podrá seguir gobernando la Comunidad de la mano de Compromís y Unidas Podemos, reeditando el 'pacto del Botánico'. El PP ha sufrido una sensible caída pero mantiene la hegemonía en el centro-derecha. Ciudadanos crece y asciende a tercera fuerza y Vox irrumpe en las Cortes como quinta.

Los socialistas se han impuesto con 27 asientos en el parlamento (cuatro más que en 2015); seguidos por los 'populares', con 20 (11 menos); Cs, con 18 (cinco más); Compromís, con 16 (tres menos); Vox, con diez, y Unidas Podemos, con ocho representantes (cinco menos) imprescindibles para la mayoría de la izquierda en el hemiciclo.

Las valencianas, como el resto de comicios autonómicos, estaban convocadas el 26 de mayo, pero Puig decidió desmarcarse y sincronizarlas con las generales, movimiento que no gustó a sus socios pero que no ha mermado las posibilidades de un nuevo acuerdo. De las tres formaciones, sólo el PSOE ha obtenido un mejor resultado.

Así quedan las Cortes Valencianas tras el 28-A.

"Después de 30 años, los valencianos han regresado a nosotros como la primera fuerza política. Enhorabuena además a Pedro Sánchez su amplía victoria en España. Juntos, continuamos trabajando para hacer de la Comunidad Valenciana una tierra de igualdad, fraternidad y solidaridad", ha manifestado Puig tras el triunfo.

También canta victoria Cs, que, como ha ocurrido a escala nacional, se ha quedado muy cerca del PP. Toni Cantó, la apuesta de Albert Rivera para liderar el bloque frente a la izquierda, ya pisa los talones al no hace tanto todopoderoso PP, con Isabel Bonig como 'número 1'.

"Somos el partido que más ha crecido en estas elecciones. Hemos hecho una gran campaña, por nosotros no ha sido. Si no se llega a hundir el PP, estaríamos quitándole el poder al tripartito en la Comunidad Valenciana", ha destacado Cantó, que celebra igualmente haber "adelantado al nacionalismo" y promete una oposición "comprometida y valiente".

Bonig achaca la derrota a la "fragmentación"

La comparecencia de Bonig ha tenido otro tono, parecido al que había en Génova: "La fragmentación del voto de derechas obviamente nos ha perjudicado, pero dentro de esa fragmentación y ese perjuicio, el bloque de centro-derecha lo lidera el PP, y esto quiero que quede absolutamente claro porque no ha sido fácil llegar hasta donde hemos llegado".

El revés para Compromís también ha sido doble, ya que de los cuatro diputados que tenía en el Congreso sólo conservará a Joan Baldoví. "No hay ninguna suma posible en estas Cortes Valencianas que no pasen por un segundo 'Botànic'. Y yo creo que eso, a diferencia del Congreso de los Diputados, es una seña de los valencianos y valencianas, que hemos dicho que aquí no queremos a las derechas", ha afirmado la cabeza de lista, Mónica Oltra.

Las generales también las ha ganado el PSOE en la Comunidad, con diez escaños (cuatro más que en 2016), superando por primera vez al PP, con siete (seis menos).

Santiago Abascal ha ganado tres parlamentarios nacionales en esta tierra. Su candidato a la Generalitat, José María Llanos, ha avisado: "Si no estando en las instituciones, Vox ha sido el paradigma, la representación, el baluarte de la dignidad de España, imaginaos lo que le viene encima a los parásitos de la política tradicional. No saben todavía lo que se van a encontrar, no lo saben".

El candidato de Unidas Podemos, Rubén Martínez Dalmau, como ha hecho Oltra, ha ratificado que la región no cambiará de manos porque seguirán respaldando a Puig.