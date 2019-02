Fernando Savater, contra "el bulo del sanchismo": "Las tres derechas no existen; sólo hay dos"

Ciudadanos, en 2006, nació hijo de las ideas. Los impulsores de aquel estreno fueron escritores, profesores universitarios, filósofos... De aquella nómina, casi ninguno sigue cocinando el argumentario naranja. A excepción de Xavier Pericay, dirigente del partido en Baleares; o Albert Boadella, que mantiene una estrecha amistad con varios de sus líderes. A día de hoy, el padrino intelectual en quien más confía Albert Rivera es Fernando Savater.

El pensador vasco no se lanzará a la campaña electoral a tiempo completo y con un puesto importante en las listas, pero responderá afirmativamente a las invitaciones de los liberales, algo que ya ha hecho en varias ocasiones y lugares: Alsasua, Bilbao, Madrid... A lo sumo, estaría dispuesto a figurar en las papeletas siempre y cuando fuera de manera simbólica, en los puestos de cola, como muestra de apoyo.

Rivera ha confesado a sus colaboradores más cercanos la importancia del "debate de las ideas" en las campañas de abril y mayo. El presidente de Ciudadanos trabaja consciente de lo "difícil" que es "desmontar" las propuestas de lo que él llama "nacionalpopulismo". Por eso recurrirá con frecuencia a su "amigo" -así se describen el uno al otro- Savater.

El autor de Ética para Amador resume en conversación con este diario: "No ha habido ninguna propuesta, pero yo ya no estoy en eso -en referencia a las listas-. No tengo ambición política personal. No me interesa figurar. Dicho esto, apoyaré en todo lo que pueda a Ciudadanos. No soy sospechoso de haberme quedado callado contra el nacionalismo o el populismo".

De hecho, ha sido el propio Savater quien en las últimas semanas ha mediado entre Ciudadanos y UPyD para lograr la integración de los magenta. Una operación que ha culminado con la presencia de Maite Pagazaurtundua en las listas de Rivera para las europeas.

Dos miembros de la Ejecutiva de Ciudadanos confiesan a este diario que Savater sería "el fichaje soñado", pero un tercero indica: "En realidad, es como si ya hubiera fichado. Nos echa una mano siempre que se lo pedimos".

"Desmontar el bulo del sanchismo"

Fernando Savater (San Sebastián, 1947) no concibe la política deslindada de la pedagogía. "No se trata de llevar a la gente cogida por el ronzal", introduce. Ya en clave electoral, cree que a Ciudadanos le conviene "desmontar el bulo del sanchismo": "Hablan continuamente de las tres derechas. ¡No las hay! Son sólo dos, con las que por cierto disiento en la mayoría de las cosas; y una fuerza de centro".

Savater considera capital que esa conclusión cale antes de que estalle la campaña: "Hablan continuamente de esa triple derecha, pero no es cierto. Es un bulo, un cuento chino. Para oponerse a Pedro Sánchez no hace falta ser de derechas, sino sensato. Una persona de izquierdas bien informada debería estar en contra del actual presidente del Gobierno".

Sobre el pacto en Andalucía, Savater indica: "Allí se trataba de desplazar a los socialistas de un poder que era casi secular, pero eso no significa que PP, Ciudadanos y Vox sean lo mismo". En palabras del escritor, supone una "tontería" decir que los naranjas han entregado su alma a Vox. Además, si tanto quería el PSOE apartar del poder a la extrema derecha -reitera Savater-, "¡haberse abstenido!".

De cara a las elecciones generales del 28 de abril, la Ejecutiva de Ciudadanos ha oficializado que no pactará ni con Sánchez ni con el PSOE. Savater, cuya ausencia de militancia le permite expresarse en libertad, tenderá la mano a Albert Rivera en los próximos meses.