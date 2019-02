Carmena Más Madrid con Errejón: "España está llena de cigarras que hacen ruido pero no trabajan"

Este sábado se lanza la candidatura de Manuela Carmena e Íñigo Errejón al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, con un acto que ha terminado siendo multitudinario en La Nave de Villaverde (Madrid).

Más Madrid da así su pistoletazo de salida con un desayuno con Carmena y Errejón, rodeados de 3.000 voluntarios y ya 10.000 inscritos, según las cifras que da la misma plataforma que amenaza con resquebrajar la primacía de Podemos en la izquierda capitalina.

Decenas de personas se han quedado fuera del acto con una cola formada desde una hora antes de que comience el acto, en unas instalaciones que colgarán el cartel de completo para el aforo de 2.000 personas, según la organización. A medida que vayan entrando serán recibidos con un desayuno en el que no faltarán las ya famosas madalenas de Carmena: "Me dicen que llamemos Más Magdalenas a esto", ha bromeado la alcaldesa.

Una hora antes de que comience al acto ya han llegado a La Nave concejales como Rita Maestre, Nacho Murgui, Jorge García Castaño o Guillermo Zapata. También los diputados autonómicos Pablo Padilla, Eduardo Rubiño o Jazmín Beirak.

Errejón ha reivindicado que "Madrid sea distinto", y construir un Gobierno autonómico y municipal "que se echen una mano" y colaboren. El candidato ha tomado la palabra de inicio, en una especie de diálogo sentados de ambos, ya que la alcaldesa ha llegado en silla de ruedas, todavía convaleciente de su último tropezón.

Aspecto de La nave de Villaverde durante el acto de carmena y Errejón. Más Madrid

"Madrid es un rompeolas de todas las Españas", ha citado Carmena a Machado. "Tiene que haber solidaridad en una ciudad", ha insistido, "y para eso necesitamos a la Comunidad de la mano, porque una Alcaldía tiene competencias e incumbencias... que son las que no nos tocan legalmente pero a las que nos dedicamos".

Y en ese momento ambos candidatos han entrado en materia, explicando sus proyectos, como "el libro que el Ayuntamiento regala a cada recién nacido en la ciudad, aunque el Gobierno del PP no nos ayude publicitándolo".

Carmena ha reivindicado su trabajo con las escuelas infantiles: "Hemos construido 13, todas gratuitas, ¿y cuántas ha hecho la Comunidad? Ninguna, esa es la diferencia". Errejón ha abundado en esto: "No queremos hablar de ideología ni de nosotros mismos, por eso empezamos hablando de los planes que tenemos, hablando de Madrid y de lo que queremos hacer".

El candidato de la Comunidad de Madrid ha recordado que se han convocado elecciones generales, "y veréis la cantidad de cigarras que hay en España, haciendo ruido, pero trabajando menos que las hormigas", ha dicho, arrancando aplausos.

Errejón ha criticado que "la suerte en la vida de los madrileños que nacen no depende de lo que merezcan, sino de dónde estén sus padres", criticando la insolidaridad que "el modelo del PP" ha impuesto, según él. "Y es que viendo el vídeo de las escuelas infantiles de Manuela, no he podido evitar acordarme de Granados, el del PP, que se llevaba un millón de euros por cada una que se construía".