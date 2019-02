Torra, Colau, Echenique y Bildu piden a Sánchez que vuelva al diálogo tras el "pinchazo" de Colón

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha celebrado lo que en su opinión ha sido "fracaso estrepitoso" en referencia a la manifestación "por la unidad de españa" de este domingo en Madrid, en la plaza de Colón, y ha considerado que esto "debería hacer recapacitar al PSOE".

Y es que como ya informaba EL ESPAÑOL este domingo, tanto el presidente Pedro Sánchez como el president Torra esperarán a que escampe la tormenta de la concentración para retomar la negociación. "Lo esperamos en la mesa de diálogo. Nosotros iremos a hablar del derecho de autodeterminación de Cataluña, que es el consenso del 80% de la sociedad catalana", ha dicho en un tuit.

Torra ha incluido bajo su apunte en la red social una noticia publicada que constata 45.000 asistentes a la movilización según cifras de la Policía Nacional.

El fracàs estrepitós de la manifestació d’avui hauria de fer recapacitar al PSOE. L’esperem a la taula del diàleg. Nosaltres hi anirem a parlar del dret d'autodeterminació de Catalunya, que és el consens del 80% de la societat catalana. https://t.co/kmI4xsqvnz — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 10 de febrero de 2019

Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido a Pedro Sánchez, que insista en el diálogo con la Generalitat y no se deje influir por los partidos que están contra la negociación sobre Cataluña: "Somos más en Cataluña y España los que queremos diálogo, soluciones y política. Somos mayoría".

Lo ha dicho este domingo en el Ayuntamiento de Barcelona durante su intervención en el acto de más de 400 alcaldes catalanes para pedir que el juicio del proceso soberanista sea justo.

Colau ha defendido el diálogo y ha avisado de que "aquéllos que llaman a manifestarse contra el diálogo marcan justo el camino contrario: el de la involución, no el del futuro", en referencia a la movilización de este mismo domingo en Madrid.

Así, ha razonado que "el diálogo entre quien piensa diferente es siempre el camino", y ha reivindicado que en el acto hayan participado alcaldes de diferentes partidos pese a que tengan una visión diferente sobre la independencia de Cataluña.

La alcaldesa ha destacado que "esta diversidad es un bien que hace falta defender y perseverar", ya que cree que la reivindicación de que se respeten los derechos humanos y que el juicio sea justo debe ir más allá de los partidos.

"El futuro de Cataluña y de cualquier país debe construirse a partir de esta defensa transversal de los derechos humanos. Pido seguir trabajando todos juntos para preservar esta transversalidad que nos hace más fuertes como país", ha añadido.

"Gritos de "¡independencia!"

Además, ha insistido en que la solución en Cataluña pasa por una "salida política, dialogada y negociada", y ha avisado de que delegar esta solución a la justicia supondrá el fracaso de la política.

Colau se ha sumado a la petición de que el juicio sea justo e imparcial y "no esté motivado por ningún deseo de revancha", y ha señalado que para eso es necesario que haya observadores.

En la intervención final del acto, Colau ha lamentado que algunos dirigentes políticos hayan querido describir este acto "como un acto independentista" porque, según ella, es un acto en defensa de los derechos.

"Éste no es un acto independentista, es un acto que defiende los derechos y libertades fundamentales que nos tienen que unir a todos más allá de nuestras diferencias. Es un acto de humanidad", y ha deseado que la humanidad, el diálogo y la paz se abran camino.

Sin embargo, justo después de decir esto prácticamente todos los alcaldes presentes en el acto han comenzado a gritar "¡Independencia!".

Echenique se mofa del "pinchazo"

El Secretario de Organización y Programa de Podemos, Pablo Echenique, ha calificado de "pinchazo" la manifestación convocada este domingo en Colón (Madrid) por PP y Cs -y que ha contado con el apoyo de Vox- para denunciar la negociación del Gobierno con los independentistas catalanes.

"PP, Cs y Vox, con todo su dinero de Suiza, del Ibex y de Irán", ha dicho el número dos del partido morado, "con las televisiones dando cobertura 24/7 y con autobuses gratis: PINCHAZO", ha escrito en su cuenta de Twitter.

PP, C's y Vox, con todo su dinero de Suiza, del Ibex y de Irán, con OKcloacas, ABC y La Razón convocando en portada, con las televisiones dando cobertura 24/7 y con autobuses gratis:PINCHAZOEspaña es un país decente. Los que envenenan nuestra sociedad hoy han fracasado — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) 10 de febrero de 2019

Además, ha calificado de "fracaso" la concentración: "Los que envenenan nuestra sociedad hoy han fracasado". Y ha concluido su mensaje defendiendo que "España es un país decente".

Bildu también pide autodeterminación a Sánchez

La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha considerado que el presidente del Gobierno "se equivoca" al rechazar el derecho de autodeterminación porque cualquier observador "es capaz de ver que esa es la mejor solución".

En una entrevista concedida a Cadena Ser, recogida por Europa Press, Iriarte se ha referido a las afirmaciones de Pedro Sánchez este sábado en Baracaldo donde subrayó que la autodeterminación "no es constitucional" de tal forma que el Gobierno de España nunca la aceptará.

A juicio de Iriarte, el presidente del Gobierno "se equivoca" porque cualquier observador "es capaz de ver que ésa es la mejor solución". "De hecho su propio partido lo veía así hace unos años. Lo que hace falta en España es que alguien se atreva a asumir que eso es así porque mientras no lo haga el problema no va a desaparecer. Se le podrán poner parches pero hacen falta soluciones", ha añadido.

Cuestionada por el hecho de que en la Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco la propuesta de Preámbulo para un nuevo Estatuto recoja el derecho a decidir, la dirigente de EH Bildu ha defendido que lo que se recoge es "una solución para el problema territorial que desde hace tiempo sufre España".

"Nadie en el Reino Unido ha sido capaz de acusar de traición a David Cameron por el referéndum de Escocia, pero en España se acusa de alta traición por proponer una mesa de diálogo. Lo que planteamos desde el Parlamento vasco es una solución, el mantener una relación de igual a igual con el Estado sería un paso muy importante y algo sobre lo que tienen que reflexionar las autoridades españolas", ha valorado.

En lo que respecta a la posibilidad de que se dé un adelanto electoral para las generales, Iriarte ha señalado que EH Bildu "no participa de la premisa de cuanto peor, mejor".

Tras indicar que Pedro Sánchez ha tenido también en sus manos la posibilidad de acordar y "no lo ha hecho", ha recordado que EH Bildu "contribuyó para desalojar a las derechas del gobierno y lo hicimos sin recibir contraprestación".

"Dijimos a Sánchez que no tenía un cheque en blanco. No ha sabido aprovechar la oportunidad, ni hacer frente a la derecha española", ha indicado, para añadir que, pese a todo, el presidente del Ejecutivo debe saber que EH Bildu "está abierta al dialogo siempre, y tenemos disposición para mantener contactos, cosa que hasta el día de hoy Sánchez no ha hecho".

Por último, ha señalado que con la abstención de Elkarrekin Podemos en el Parlamento Vasco que facilitará la aprobación de la subida salarial a los funcionarios y el incremento de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a los pensionistas y a otros colectivos, la formación morada da "un cheque en blanco al PNV".

"Elkarrekin Podemos ha mantenido a lo largo de la negociación una actitud bastante patética dando un cheque en blanco al PNV y perpetuando recortes sociales", ha finalizado.