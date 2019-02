Ledezma: "Presidente Sánchez, Venezuela está esperando que España se ponga en primera fila"

"La dictadura está cayendo", ha proclamado Antonio Ledezma en la Puerta del Sol de Madrid, donde cientos de venezolanos exiliados en España y españoles -entre ellos varios representantes políticos- se han reunido esta tarde a partir de las 19.00 horas en apoyo a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. "No se autoproclamó", ha gritado el ex alcalde de Caracas, "juramentó en mandato de la Constitución, que prevé en su artículo 332 que si hay ausencia absoluta, el presidente de la Asamblea Nacional asuma la alta magistratura".

Ledezma ha anunciado el "bombardeo de pan y harina" que ha ordenado Guaidó, quien este mismo sábado ha anunciado la llegada de ayuda humanitaria al país caribeño, con apoyo de Estados Unidos y de Colombia. "El diálogo es una capítulo cerrado, Maduro nos ha estafado a nosotros y a la comunidad internacional", ha advertido el líder opositor democrático. "Ya les avisamos a los funcionarios de la Unión Europea", ha recordado, al rechazar el grupo de contacto para hallar una solución en 90 días que propuso el consejo de ministros de Exteriores el pasado jjueves en Bucarest.

"¡Presidente Sánchez, amor con amor se paga!", ha proclamado Ledezma, "y Venezuela está esperando que España ocupe la primera fila". El ex alcalde de Caracas ha reclamado que el Gobierno socialista no dilate más su reconocimiento de Guaidó, "me siento legitimado moralmente para reclamarlo", ha dicho.

"Que Dios bendiga a España y a Venezuela, y que le dé sabiduría al presidente Guaidó", ha terminado. "Todos remamos en la misma dirección, él es el capitán del barco y tengo fe en que nos lleve a puerto seguro", ha culminado su discurso ante una multitud enardecida.

El PP: "A Sánchez no le importa la libertad"

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este sábado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no reconoce a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela porque "no le importa la libertad", sino "asentarse en el poder" aunque sea con "los herederos de (Hugo) Chávez en Madrid".

Así lo ha afirmado en declaraciones a los periodistas junto al candidato del PP a la alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la protesta en la madrileña Puerta del Sol en respaldo al presidente interino de Venezuela.

"Los que consideran que en Venezuela se está fenomenal y se come tres veces al día son sus socios de Gobierno y a su vez es Sánchez quien le da a esa gente el poder en Madrid", ha agregado la candidata del PP. Ambos candidatos han pedido a Sánchez que "no se ponga de perfil" y reconozca a Guaidó en lugar de "esconderse" tras la UE.

Martínez-Almeida ha pedido a Íñigo Errejón y a Podemos que además de borrar tuits pidan perdón por las políticas que "ellos diseñaron y ejecutaron" en Venezuela y por llevarse "a espuertas" el dinero de los venezolanos. El portavoz del PP en el Consistorio ha pedido que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, acuda a Sol, según el PP el "kilómetro cero de Caracas y de la libertad", para expresar su apoyo al pueblo venezolano.

También ha criticado que Carmena abogase este viernes en una entrevista por reconocer a Guaidó pese a que el pasado martes votó en contra en el pleno municipal, al rechazar junto al PSOE las proposiciones presentadas por PP y Ciudadanos, ya que Ahora Madrid abogaba por trabajar de forma conjunta con la Unión Europea.

"Si Manuela Carmena quisiera estar con Venezuela debería estar aquí, acompañando a los venezolanos y no haciendo una cosa en el pleno y diciendo otra en la televisión", ha subrayado Martínez-Almeida.

Los populares se han comprometido a que, si consiguen gobernar, sus Ejecutivos no serán "equidistantes" y no mirarán a "otro lado cuando se vulneran la libertad y los derechos humanos".