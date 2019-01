Moreno encarga en su primer consejo de Gobierno una auditoría de las empresas públicas de la Junta en 45 días

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que el primer Consejo de Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos (Cs) ha encargado al consejero de Hacienda, Alberto García Valera, poner en marcha una auditoría centrada en empresas públicas y agencias instrumentales en el plazo de 45 días para determinar si hacen un uso adecuado del dinero público e iniciar el procedimiento para eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones "en unos meses" con una bonificación al 99% mientras no sea suprimido por el Gobierno de la Nación en todo el Estado.

Así lo ha avanzado Moreno tras la primera reunión del Consejo de Gobierno, celebrado en Antequera (Málaga), en una rueda de prensa en la que ha expresado la "firme vocación" del nuevo Ejecutivo de "reducir al máximo" el número de políticos en la administración tras haber completado el nombramiento de los 11 viceconsejeros de los nuevos departamentos, dejando pendiente la designación del portavoz del Gobierno.

Moreno ha querido dejar claro que la auditoría, en la que trabajarán la Cámara de Cuentas y los Servicios Jurídicos de la Junta y no supondrá un "gasto extra", no es "caprichosa" ni busca "bucear en el pasado", sino que persigue "levantar un nuevo porvenir" en el que no tendrán cabida organismos "duplicados", que "no tengan sentido" o a los que se destinen "recursos sin retorno para el bienestar de los andaluces".

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), ha comparecido tras Moreno en la rueda de prensa para subrayar que estos dos primeros acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno son la prueba de un Ejecutivo "que cumple" los compromisos asumidos en el acuerdo de investidura entre PP y Cs.

Sentencias condenatorias a la Junta

Moreno también ha expresado la "sorpresa" que le ha causado al haber llegado a la Jefatura del Gobierno autonómico el "impacto" que, según ha explicado, tienen en las cuentas autonómicas las "sentencias condenatorias" a la Junta de Andalucía, que ha estado gobernada hasta hace una semana por el PSOE-A durante 36 años, y "lo que supone un menoscabo de fondos públicos".

Moreno ha desvelado esto al comparecer ante la prensa tras celebrarse en el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Antequera el primer Consejo de Gobierno del PP-A y Ciudadanos que preside, al ser preguntado por si había encontrado algo en la Administración que le hubiera sorprendido al coger las riendas de la Junta.

A pesar de que apenas lleva una semana al frente del Ejecutivo andaluz, ha reconocido que le ha "sorprendido mucho" y ha avanzado que este asunto deberá ser "fruto de un estudio pormenorizado", del que darán cuenta a los andaluces.

Los Presupuestos no estarán antes de junio

Durante su intervención ha anunciado que el nuevo Gobierno de coalición de PP-A y Ciudadanos (Cs) "empieza a trabajar desde ya" en la "parte técnica" que requiere la elaboración de los Presupuestos de la comunidad para este año 2019, si bien ha señalado que, a día de hoy, es "técnicamente imposible" aprobarlos "antes de junio o principios de julio".

En esa línea, el presidente de la Junta ha querido dejar claro que la "intención" de su Ejecutivo es "sacar un Presupuesto lo antes posible", porque Andalucía "necesita" unas cuentas nuevas que "marquen las prioridades del nuevo Gobierno" y no tener prorrogado el de 2018, como actualmente sucede.