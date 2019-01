Espinar dimite como líder de Podemos Madrid tras su enfrentamiento con Errejón

Ramón Espinar se ha convertido en la última ficha que cae en el dominó de Podemos en Madrid. Tras la salida de Íñigo Errejón para liderar el proyecto de Más Madrid a la Comunidad, Espinar ha anunciado vía Twitter su renuncia como líder de la formación y el abandono de su escaño en la Asamblea de Madrid y de la portavocía en el Senado, ya que, según su comunicado "no se dan las condiciones para llevar el proyecto hacia donde creo que debe dirigirse".

Acabo de presentar mi dimisión en los órganos de Podemos.Muchas gracias por todo. pic.twitter.com/nrWmuzHbhj — Ramón Espinar (@RamonEspinar) 25 de enero de 2019

La dimisión de Errejón ha abierto un conflicto en el seno de la formación morada de cara a las elecciones municipales y autonómicas, donde la izquierda se ha fragmentado. Confirmado que no habrá candidato al ayuntamiento de la capital, aún hay dudas sobre si Podemos presentará siquiera un candidato a la Comunidad y dudan si pactar con Izquierda Unida o incluso aliarse con la candidatura ciudadana que lidera Manuela Carmena.

En un breve comunicado, Espinar ha señalado que "participar en un proyecto político implica compartir valores, ideas, y ponerlas en marcha. Liderar es un ejercicio de responsabilidad que implica proponer el rumbo y dirigir el esfuerzo colectivo". Así, el hasta ahora líder de Podemos Madrid, explica que "en la situación actual no se dan las condiciones para llevar el proyecto hacia donde creo que debe dirigirse".

Advertencia a Iglesias

Espinar, que estuvo envuelto por la polémica venta de un piso de protección oficial a los pocos meses de su compra y que es hijo de de Ramón Espinar Gallego, condenado a un año de cárcel por gastar casi 150.000€ con una de las tarjetas black de Bankia, dejó un recado a quienes "siguen en las tareas de dirección", pues "la responsabilidad de reconstruir una alternativa (política) sigue siendo de todos y todas". "Ojalá sean capaces", dice en una clara alusión a Pablo Iglesias, Irene Montero y Pablo Echenique.

Se marcha "agradecido" con aquellos con los que ha trabajado, pero sólo guarda "la declaración de lealtad y ternura que encierra la palabra compañero" para "los y las militantes".

Detrás la renuncia de Espinar se esconde el cisma interno que ha provocado la salida de Errejón y las diferentes corrientes dentro de la militancia del partido morado sobre si deben presentar una candidatura pactada con Más Madrid e Izquierda Unida, si presentar una candidatura alternativa para la que sonaban su propio nombre y el de Rafa Mayoral o, directamente, no presentar candidatura alguna.

Espinar vs. Errejón

Al habla con este periódico, el equipo de Iñigo Errejón asegura que no tenía ningún conocimiento de la reunión de Espinar con la dirección de Podemos. "La dimisión de Ramón nos ha pillado por sorpresa".

El conflicto entre Errejón y Espinar no es sólo personal, sino politico. Fuentes del partido admiten que " No se llevan bien", pero que lo principal es que "tienen visiones distintas" En política.

El hecho de que Espinar haya anunciado su renuncia a todo cargo representativo y orgánico alegando que "no se reúnen las condiciones" para hacer política como él considera que "debe dirigirse" y a la salida de verde con la dirección de Podemos podría indicar que el liderazgo del partido morado quiere acercarse a Errejón.

"No sabemos nada de eso", dice el equipo del candidato de Más Madrid y ex número dos de Podemos. Es más, desde el. entorno de Errejón señalan que " Ramón ha Estado más suave estos días, a lo mejor es él quien quería un acercamiento y no la dirección".

En todo caso, el partido que da descabezado en Madrid. Sin lista para el Ayuntamiento -donde apoyan con reticencias Carmena-, sin candidato en la Comunidad, tras la "traicion" de Errejón, y ahora sin líder orgánico que Pilote la crisis.