Casado promete "la mayor devolución de libertad hecha nunca en España"

Pablo Casado ha clausurado la Convención del PP con su programa electoral para unos comicios generales que están, de momento, lejos de convocarse. Tras concluir este "rearme ideológico", el presidente popular ha indicado que el socialismo "está vendiendo España por un plato de lentejas en la Moncloa". "Cuando lleguemos al gobierno, quiero hacer la mayor devolución de espacios de libertad que se haya hecho nunca en España. Eso sí va a ser un empoderamiento en toda regla".

Entre las grandes medidas propuestas por Casado, destaca su plan para Cataluña. "Pondremos de marcha de inmediato el 155, sin límite de tiempo. También reformaremos el Código Penal para penalizar la convocatoria de referéndum ilegal. Prohibir los indultos a condenados por rebelión o sedición. Impulsaremos la Ley de símbolos para garantizar la neutralidad del personal y del espacio público. Y aplicaremos la Ley de Partidos para ilegalizar a los que promuevan la violencia, y la de financiación de partidos para que no reciban fondos los que atenten contra España".

El presidente popular no ha querido dejar de lado una de las grandes medidas estrellas de su partido y que ocupó gran parte de la jornada del sábado: la prisión permanente revisable. "El PSOE y sus aliados quienes quieren que condenados por asesinatos monstruosos salgan a la calle. Pero nosotros defendemos la prisión permanente revisable, y queremos ampliarla a supuestos como los que hemos vuelto a vivir hace pocas semanas", ha manifestado. "Los asesinos, violadores o pederastas donde tienen que estar es en la cárcel, no reincidiendo en la calle por el síndrome de Estocolmo de la progresía española".

Compromiso "inequívoco" con la violencia de género

Es algo que el popular ha vinculado a la defensa de la violencia de género. Ha reafirmado el "compromiso inequívoco del partido" contra esta lacra, pero también ha prometido intensificar "las medidas contra la violencia doméstica contra niños y ancianos, y el acoso escolar".

"Tenemos que ser un partido con raíces, y también un partido ancho, abierto, que muestre la fuerza de sus razones y no esquive el contacto. Que convenza porque se note que dice la verdad de lo que piensa", ha indicado Casado. "No hay más PP que este, el nuestro. Muchos quieren imitarnos, pero no les sale. Recuperemos nuestro orgullo y mostrémonos como somos. Y digamos una y otra vez que quien quiera que gobierne el PP tiene que votar al PP".