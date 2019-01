Puigdemont, abierto a que se tramiten los Presupuestos pero no a aprobarlos

El debate entre los independentistas catalanes sobre qué hacer con los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno de Pedro Sánchez sigue al rojo vivo. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha defendido este viernes desde Waterloo, donde se encuentra fugado de la justicia española, que tanto Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) como el PDeCAT deben votar que no a los Presupuestos, pero ha abierto la puerta a permitir su tramitación parlamentaria, lo que daría oxígeno durante unos meses a Sánchez.

"La tramitación o no dependerá de la voluntad de los grupos parlamentarios en Madrid. Serán ellos los que tendrán que decidir cómo argumentan tanto la presentación de una enmienda a la totalidad como la no presentación de una enmienda a la totalidad", ha asegurado Puigdemont en una breve comparecencia ante la prensa tras reunirse con el actual inquilino de la Generalitat, Quim Torra, que ha vuelto a viajar a Bélgica para recibir sus instrucciones.

"Es evidente que presentar una enmienda a la totalidad significa que los Presupuestos no se tramitan y que no presentarla puede significar que se tramiten. Sobre esto el Gobierno y el Parlamento de Cataluña pueden tener opinión política, pero no tienen ninguna capacidad de decidir", ha insistido Puigdemont. Es decir, el expresidente de la Generalitat no impone su veto a permitir la tramitación de los Presupuestos de Sánchez y deja en cierta medida las manos libres a los grupos parlamentarios del PDeCAT y de ERC en Madrid.

A Puigdemont "no le consta" que el PDeCAT haya decidido ya permitir la tramitación de las cuentas públicas. La decisión final podría adoptarse en la reunión que mantendrá la ejecutiva del partido también en Waterloo, ha sugerido. "Me consta la decisión del PDeCAT de votar que no a los presupuestos y no creo que hayan cambiado de posición, sinceramente", ha resaltado.

Puigdemont no se fía de Sánchez

El expresidente de la Generalitat no se fía de la promesa de Sánchez de aumentar al 18% la inversión del Estado en Cataluña con el fin de lograr el apoyo de ERC y el PDeCAT. "De lo que nos quejamos no es de que no haya anuncios: si llevamos una colección de anuncios. De lo que nos quejamos es de que no se cumplen los anuncios", sostiene Puigdemont, que se queja del "cinismo" del Gobierno al presentar como "gran concesión" el cumplimiento de lo que marca el Estatuto de Cataluña.

"No nos faltan promesas, nos falta ejecución. Y sobre eso no hay ninguna propuesta encima de la mesa que permita tener la absoluta certeza de que estas últimas promesas de última generación no van a sufrir la misma suerte que todas las promesas hechas hasta ahora", ha insistido el expresidente de la Generalitat. Al mismo tiempo, asegura que "esto no va de partidas presupuestarias concretas, esto va de derechos fundamentales que se están violando, especialmente uno importante que es el derecho a la autodeterminación de Cataluña".

Torra apenas ha intervenido durante la rueda de prensa. Se ha limitado a señalar que no cree que el apoyo o no a los Presupuestos de Sánchez acabe provocando una crisis en su Gobierno porque está convencido de que ERC y el PDeCAT "actuarán al unísono" en este asunto.