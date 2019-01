Los 90 puntos del pacto PP-Cs estarán blindados ante Vox

PP y Ciudadanos acaban de firmar un acuerdo para gobernar juntos Andalucía. A falta del "sí" de Vox -todavía en el aire y pendiente de la negociación con los conservadores-, populares y naranjas han sellado la presidencia para Juan Manuel Moreno Bonilla y la vicepresidencia para Juan Marín. El número de consejerías -todavía queda por conocer el reparto- será menor al actual y cualquier modificación del documento recién estrenado requerirá el consentimiento expreso de uno y otro partido; lo que supone un blindaje frente a Santiago Abascal.

El acuerdo definitivo se ha suscrito en Sevilla tras una reunión mantenida por los equipos negociadores de PP y Ciudadanos; ambos dirigidos por sus respectivos secretarios generales: Teodoro García Egea y José Manuel Villegas.

Este jueves, la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet (Cs), se reunirá con los portavoces de todo el arco parlamentario. Si testa apoyos suficientes para investir a Moreno Bonilla -será clave la respuesta de Vox-, convocará el pleno para el próximo 16 de enero.

Ciudadanos no quiere siquiera mencionar a Vox, aunque la Ejecutiva naranja es consciente de que sin sus doce escaños no habrá Gobierno en el Palacio de San Telmo. Albert Rivera ha reiterado que no habrá foto con la formación en el extremo derecho del tablero y ha delegado en Pablo Casado la tarea de seducir a Abascal, exmilitante conservador. "Le toca al presidente buscar los apoyos", ha avisado Marín a Moreno Bonilla.

Precisamente, poco después de firmar el acuerdo, el equipo negociador del Partido Popular se ha sentado en otra mesa; esta vez con los interlocutores de Vox. Este martes, en una reunión que se prolongó más de cinco horas, los de Abascal presentaron un documento de casi veinte puntos, "inasumible" tanto para PP como para Cs. De ahí que los conservadores hayan llevado una contraoferta al cónclave de este miércoles.

Reparto de consejerías

La "masiva bajada de impuestos" -prometida en campaña por PP y Ciudadanos- será una de las primeras acciones del nuevo Gobierno. Llevará el sello conservador, ya que Moreno Bonilla se ha asegurado la consejería de Hacienda. Ciudadanos, a cambio, se quedará con Economía.

Con varios flecos pendientes de cerrar, los naranjas también se harán con Regeneración Democrática y Educación. Los equipos técnicos están trabajando para delimitar las competencias de las distintas carteras.