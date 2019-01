Casado: "El 25% de las víctimas en el entorno del hogar no son mujeres"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado en un acto este viernes en Canarias que su partido "no va a escatimar en esfuerzos para acabar con la lacra social de la violencia contra las mujeres", pero ha matizado que el objetivo fundamental es "que todas las víctimas estén protegidas". Ha justificado estas palabras señalando que el 25 por ciento de éstas no son mujeres, por lo que el foco, a su juicio, no sólo ha de estar sobre ellas.

"El 75% de las víctimas en el entorno del hogar son mujeres, son las más vulnerables y en muchos casos tienen dependencia económica, pero también sabemos que un 25% no son mujeres sino que son niños, ancianos, pero también parejas hombres u homosexuales. Abordemos este problema, este drama humano, social y nacional con una perspectiva responsable", ha explicado.

Casado se ha metido así de lleno en la controversia en torno a la Ley contra la Violencia de Género tras la amenaza de Vox de impedir la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía si el 'popular' no da marcha atrás en su acuerdo con Ciudadanos en materia de violencia machista.

En concreto, el programa de la formación de Santiago Abascal, en su punto número 70, recoge así su postura sobre la cuestión: "Derogación de la ley de violencia de género y de toda norma que discrimine a un sexo de otro. En su lugar, promulgar una ley de violencia intrafamiliar que proteja por igual a ancianos, hombres, mujeres y niños. Supresión de organismos feministas radicales subvencionados, persecución efectiva de denuncias falsas".

"Por tanto -ha continuado Casado-, cualquier partido que lo que proponga es que las víctimas de otro sexo también tengan esa protección -en referencia a Vox-, que se intenten limitar las denuncias falsas, que se intente delimitar claramente que estas ayudas no sean susceptibles de crear chiringuitos, agencias vinculadas a partidos para lucrarse de las ayudas y los partidos que pidan consagrar el artículo 14 de la Constitución que dice que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, esos partidos dentro de la Constitución podrán sentarse a negociar esas políticas".

Por último, Casado ha vuelto a pedir que "la lucha por la igualdad de oportunidades" salga de la "confrontación electoral" y ha insistido, de nuevo en alusión implícita a Vox, que respeta a cualquier formación que diga que además de proteger a las mujeres se debe proteger "a los niños o a los ancianos que siendo varones también sufren violencia por parte de familiares o por parte de cuidadores". Y ha concluido: "Eso es lo que estamos diciendo, que se proteja a las víctimas, independientemente del sexo o de la edad".