Con tres reinas magas, corte de mangas y hiyab: así felicita La Coruña la Navidad

El Ayuntamiento de La Coruña ha felicitado la Navidad con distintos carteles. Uno de ellos ya es carne de viral. Ha suscitado la polémica entre los ciudadanos. También en el estamento religioso. Aparecen tres reinas magas haciendo un corte de mangas, una de ellas con hiyab. Y justo debajo: "Boas festas e feliz 2019". Lo firma la concejalía de Igualdad del Consistorio coruñés.

Acompaña la imagen un texto de la antropóloga norteamericana Margaret Mead: "Nunca dudes de que un pequeño grupo de personas pensantes y comprometidas puedan cambiar el mundo. De hecho, son las únicas que alguna vez lo lograron". El lema, igual que la felicitación, está escrito en gallego.

Las Mareas afines a Podemos gobiernan La Coruña desde 2015, cuando Xulio Ferreiro fue investido alcalde gracias a los escaños del PSOE. El PP fue el partido más votado, aunque obtuvo los mismos concejales que la formación gobernante: 10.

La responsable de Igualdad, Rocío Fraga, ha reiterado en Twitter que la imagen no se trata de un corte de mangas, sino de una evocación del mítico cartel de propaganda bélica alumbrado por J. Howard Miller en 1943 para Westinghouse Electric, en el que una mujer sacaba músculo y clamaba: "We can do it!".

Fraga, socióloga y parte integrante de las Mareas gallegas, ha explicado a eldiario.es: "Parecía que recoger una imagen de tres mujeres con diferentes rasgos racializados se iba a entender perfectamente. No había ánimo de provocar, sino al revés. Era una imagen que agrupaba el espíritu de la concellería, igualdad y diversidad".

El párroco de Lians, en Oleiros, José Carlos Alonso, encabeza las críticas al cartel. En conversación con la Cope, lo ha tachado de "irrespetuoso, grotesco e innecesario". También ha asegurado que "lo han inventado para llamar la atención y escandalizar": "Si fuera otra cosa, no llamaba siquiera la atención". Alonso sí percibe en el cartel un corte de mangas: "Y eso no me parece propio ni para felicitar la Navidad ni ninguna otra cosa. Siempre está la educación".