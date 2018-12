Rubalcaba rechaza la oferta de Sánchez para ser candidato a la alcaldía de Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto a Alfredo Pérez Rubalcaba, de 67 años, ser el candidato del PSOE a la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid en las próximas elecciones municipales del 26 de mayo. Según fuentes socialistas, Sánchez citó al exsecretario general del PSOE en el Palacio de La Moncloa, pero éste decidió rechazar la oferta.

Las razones expresadas por Rubalcaba no se deben a discrepancias con las políticas realizadas por Pedro Sánchez, sino a motivos personales. Y es que el exlíder socialista cree que su lugar idóneo es estar alejado de la primera línea política, decisión que tomó de manera oficial en julio de 2014 para retomar su puesto como profesor de Química Orgánica en la Universidad Complutense de Madrid.

Por tanto, el PSOE aún no cuenta con un candidato que compita por el cargo que actualmente ostenta Manuela Carmena, que también se presenta a la reelección. Ahora, el presidente del Gobierno baraja otros nombres, entre los que espera encontrar una figura política de peso. No obstante, Sánchez no se precipitará en la elección.

Así lo ha adelantado esta mañana La Vanguardia, que también han confirmado que el líder socialista ya descartó candidaturas como la de Fernando Grande-Marlaska, actual ministro de Interior. El propio ministro reconoció en noviembre que conoció a Sánchez en las tres semanas previas a la moción de censura, y en esa ocasión el presidente del Gobierno le propuso el cargo. Finalmente optaría por él para la cartera de Interior.

El de Grande-Marlaska no es el único nombre que barajó Pedro Sánchez. También estuvieron presentes los nombres de Reyes Maroto, ministra de Industria, o de Dolores Delgado, ministra de Justicia. Y antes de desbancar a Mariano Rajoy de La Moncloa, tomaron considerable prioridad Margarita Robles, ministra de Defensa, o la presidenta socialista Cristina Narbona.

Un referente en el partido

La figura de Alfredo Pérez Rubalcaba sigue estando muy presente en las filas socialistas. Llegó al Congreso en el año 1993, y, desde entonces, ha estado presente como parlamentario en todas las legislaturas. Fue el hombre de confianza en los dos Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, ocupando cargos de alta relevancia: portavoz del Grupo Parlamentario, vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior. Con Felipe González ocupó la cartera de Educación y Ciencia y fue ministro de la Presidencia.

En febrero de 2012 tomó las riendas del PSOE conquistando la Secretaría General tras imponerse a la exministra Carme Chacón en el congreso de Sevilla.