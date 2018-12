Los Anticapitalistas de Teresa Rodríguez plantan cara a Iglesias y le exigen que suspenda las primarias

Anticapitalistas, la corriente de Podemos a la que pertenece la líder andaluza Teresa Rodríguez, ha exigido a la dirección de Pablo Iglesias que desconvoque las primarias para elegir las listas a las elecciones generales y acometa una "reflexión critica urgente" tras el resultado de los comicios andaluces.

De no desconvocar las primarias, los anticapitalistas anuncian ya que no participarán en ellas porque "con la gravísima situación política toca parar y debatir y no mantener la misma dinámica y orientación general que tiene la dirección de Podemos y que llevará a peores resultados aún en el futuro de mantenerse".

Tras una mañana intensa de análisis sobre los resultados de las elecciones andaluzas, en las que Adelante Andalucía ha perdido tres escaños, Anticapitalistas ha emitido un comunicado en el que denuncia que el modelo de primarias que ha convocado la dirección para ratificar a Iglesias como candidato a la Moncloa sólo genera "más desafección y desgarros internos" en una "inercia suicida". Y advierten que optarían por no participar, si se mantiene.

Para los anticapitalistas, las elecciones andaluzas han supuesto un "shock" para el bloque del cambio "por la debacle de la izquierda frente al auge de la derecha y, en concreto, por la emergencia de la extrema derecha" .

"A pesar de la buena campaña y el trabajo desarrollado, el resultado no ha sido bueno, porque las inercias generales han pesado también en Andalucía como demuestra el resultado del resto de partidos. Pero si no se corrige el rumbo a nivel estatal, lo que vendrá en mayo será aún peor", vaticinan.

Por eso, piden "una profunda y serena reflexión urgente en el seno del movimiento popular que abarque no sólo a las fuerzas políticas sino al conjunto de movimientos y al tejido social transformador".

En este sentido, consideran necesario "rearmar todo el espacio de movimientos sociales y fuerzas políticas del cambio con paciencia y con métodos democráticos y participativos".

Creen que esa es la única forma de construir un "polo solidario" frente "al miedo y la insolidaridad del bloque de poder y su recién parido Vox".

Los anticapitalistas, corriente a la que también pertenece el eurodiputado y miembro de la dirección estatal, Miguel Urbán, alertan de que la única alternativa "frente a un PSOE cuyas políticas dieron a luz a estos monstruos" es el "bloque de cambio".

Pero al mismo tiempo advierte que ese "bloque de cambio tiene que dejar de mirarse hacia dentro y construirse de manera democrática, unitaria y con políticas claras".

Así, concluyen que mantener las primarias convocadas por la dirección seria "un tremendo error y una muestra de irresponsabilidad y de anteponer los intereses de una parte por encima de los intereses generales" que hay en juego para la mayoría trabajadora.

"No es el momento para el enésimo proceso interno tedioso para seguir ahondando en la dinámica de desafección y desgarros internos. Más aún cuando la urgencia de una posible convocatoria de elecciones parece alejarse", subrayan.