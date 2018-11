Sánchez responde a Iglesias: "Que se tome su tiempo. Pasarán bastantes meses" hasta las elecciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reaccionado desde Cuba a la convocatoria de primarias en Podemos de cara a unas hipotéticas inminentes generales: "Que -Pablo Iglesias- se tome su tiempo. Pasarán bastantes meses antes de que haya elecciones".

El secretario general de los morados ha anunciado en el Consejo Estatal del partido celebrado este viernes que antes de Navidad habrán cerrado el trámite de la elección del candidato a La Moncloa. Por descontado, ha confirmado que se presentará "con ilusión por salir a ganar".

Fuentes de la formación han justificado esta decisión, que pone en cuestión la fortaleza del Ejecutivo, en la "incertidumbre e inestabilidad histórica hoy en España" y en el insistente 'no' de las fuerzas independentistas a los Presupuestos de 2019, más aún desde el episodio de esta semana en el Congreso, con Gabriel Rufián y Josep Borrell como protagonistas.

"El Gobierno va a seguir gobernando"

En su intervención ante los suyos, Iglesias ha dibujado una España apocalítica y "en una situación histórica de inestabilidad e incertidumbre" para justificar su cambio de estrategia.

"El Gobierno va a seguir gobernando, aplicando una agenda social y revirtiendo recortes", ha afirmado el presidente, que ha señalado que las mayorías en el Congreso "se encuentran en cada votación" y al Ejecutivo le quedan aún cosas por hacer.

Entre esas cosas, se ha referido expresamente a la subida a 900 euros del Salario Mínimo Interprofesional, la recuperación del subsidio de desempleo para mayores de 52 años, la continuación del impulso del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, junto con la aprobación de "muchas leyes en el Parlamento", para las que espera contar con el apoyo de Podemos.

Esta misma semana, el propio Sánchez verbalizó la posibilidad de un adelanto electoral en el caso de que no consiga sacar adelante un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019. No obstante, y según el entorno del presidente, cuando habla de un posible adelante de las generales el presidente tiene la mirada puesta en el otoño de 2019, y no antes.

'Brexit' y Cuba

En rueda de prensa en La Habana, Sánchez también ha tenido que responder sobre el 'brexit', en vilo por Gibraltar. Sobre esto, no ha descartado que la cumbre del domingo en Bruselas no tenga lugar si España mantiene el veto como, de momento, ocurre. La razón, que "aún no hay garantías suficientes".

Se refiere Sánchez al apaño sin valor jurídico sobre el peñón que la Unión Europea y los emisarios de Theresa May han ofrecido, una solución de mínimos que no cumple las exigencias de España.

Sobre la propia visita a Cuba, Sánchez no ha dudado en calificarla de "muy completa" pese a no reunirse con la oposición al gobierno de Miguel Díaz-Canel. "No voy a hacer públicas las conversaciones -con Díaz-Canel-, pero hemos hablado de todo", se ha limitado a decir más tarde, preguntado por los presos políticos en la isla, cifrados, entre otros organismos, por el Observatorio de Derechos Humanos.

Asimismo, ha subrayado el "carácter histórico" del viaje, "el primero de muchos" y anticipo, ha dicho, del que realizarán los Reyes en los próximos meses. Sánchez ha agradecido a Díaz-Canel la acogida y que haya facilitado lo que ha llamado "el fin a una anomalía que duraba demasiado tiempo".