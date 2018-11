1 de 9

Su nombre era José Julio Rodríguez (Orense, 1948) hasta el 4 de noviembre de 2015. Aquel día, Pablo Iglesias anunció vía Twitter que el general del Aire, ex Jemad durante le Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se incorporaba a Podemos. La decisión le costó su expulsión del Ejército "por actuar de forma partidista con sus manifestaciones" y aparecer como un simple Julio Rodríguez, pero con el uniforme de las cuatro estrellas, junto al logo del partido morado como "candidato al Congreso por Zaragoza". Se estrelló en las elecciones del 20-D al no lograr acta de diputado, y seis meses después no logró revalidar el escaño por Almería, adonde fue destinado el 26-J como "plaza segura". Hace un año aterrizó en Madrid para poner orden entre las facciones del partido en la capital, pero le ha estallado la crisis en las manos.