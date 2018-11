“El preso político es Sánchez como rehén de los independentistas", dice el número dos del PP

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha calificado este sábado a Pedro Sánchez de "preso político de los independentistas". Según el número dos del PP, el presidente del Gobierno es rehén de "los compromisos" con los aprtidos separatistas que lo llevaron a la Moncloa.

García Egea ha asegurado, además, que más de 15.000 personas han pedido "de una forma u otra" unirse al PP desde el pasado congreso de la formación, lo que a su juicio evidencia que "el efecto Casado funciona". El secretario general popular ha aportado esta cifra durante su discurso en el acto de clausura de la reunión Intermunicipal Popular de Málaga, en la que ha participado junto al presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

García Egea ha querido destacar que “Cataluña no es del señor Torra ni de Puigdemont, sino que es de todos”. Por ello, ha recomendado que “a quien no le guste, que haga como el ex presidente Puigdemont y vaya a acompañarlo, porque Cataluña es también nuestra tierra”.

En relación con los Presupuestos Generales del Estado, ha constatado que el PP es la única fuerza política que “alzamos la voz, nos levantamos y plantamos cara a Pedro Sánchez”, después de que esta semana Ciudadanos levantara la posibilidad de bloquearlos. A su juicio, “lo malo no solo es debatir los Presupuestos, sino darle oxigeno a un presidente que está rehén del independentismo”.

“Lo malo es que le suban el diesel a 17 millones de conductores”, ha enfatizado García Egea, para añadir a continuación que “Ciudadanos, PSOE, Podemos y los independentistas ya preparan el desembarco en unos Presupuestos que van a perjudicar a todos, a los autónomos y las clases medias, que son los primeros en pagarlos cuando se aplican estas recetas”.

El número dos del PP ha reivindicado que su partido es el único que planta cara a Sánchez, a quien ha equiparado con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, porque ambos están "en el mismo barco", por lo que ha apostado por "abrir las puertas y las ventanas" del Palacio de San Telmo en las próximas elecciones "para que entre la gente normal".

García Egea se ha declarado preocupado por que a Díaz no le preocupe el puerto de Motril o los "problemas" de la bahía de Cádiz, y ha criticado que la promesa de la autovía Arcos-Antequera es un compromiso que hizo Manuel Chaves hace 15 años y que los socialistas "vuelven a hacer ahora".

El secretario general del PP también ha criticado al candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, por defender la "urgencia del cambio" en esta comunidad después de haber sido la "respiración asistida del PSOE" en la región.

Ha recordado que el PP nunca se ha "arrugado" y que Casado fue el primero que se desplazó a Alsasua (Navarra) para estar con los agredidos y "defender las libertades y a nuestra Guardia Civil".

García Egea ha defendido las iniciativas parlamentarias emprendidas para liderar el futuro de la industria 4.0 -"pasar de la máquina de escribir al iPhone ha sido el mayor cambio en la historia de la humanidad"- y en este sentido ha ironizado con que en este ámbito EEUU inventa, China copia, Europa regula "y España le pone un impuesto".

Ha argumentado que la imposición del 3 % a las plataformas tecnológicas lo va a pagar el consumidor y ha defendido la regulación de los derechos de todos los agentes en el mundo digital porque los espacios de las plataformas y la economía colaborativa no pueden ser un espacio de impunidad.

A nivel interno, ha apostado por hacer el PP el partido más moderno de Europa: "No podemos llegar al Gobierno de España sin pensar primero en nuestro partido, no podemos correr a la Moncloa sin atar antes nuestros cordones en el partido".