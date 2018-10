Iceta: "Lo que haya hablado Iglesias con Junqueras le compromete sólo a él, no al Gobierno"

El líder del Partido Socialista de Cataluña, Miquel Iceta, ha considerado que la visita de Pablo Iglesias a Oriol Junqueras en la cárcel de Lledoners la semana pasada, no compromete al Gobierno. "Que los políticos hablen entre ellos está bien y Pablo Iglesias está en su derecho. Pero su actos y lo que ha hablado con Junqueras sólo le compromete a él, no vincula al Gobierno de ninguna manera", ha analizado.

Preguntado por la conversación mantenida por el líder de Podemos y Carles Puigdemont, al que Iglesias tildó de "exiliado" en un tuit donde hacía referencias a "presos políticos", Iceta considera que "no se ha pasado un alínea roja", pero reprocha el lenguaje del líder de formación morada. "Es una posición que no comparto, en España no hay presos políticos ni exiliados. Hay políticos presos de manera preventiva, una medida que yo considero desproporcionada pero la acato y no por eso se puede hablar de presos políticos en este país", dice en entrevista a Radio Nacional.

"Llevar el debate a Waterloo", dice, en referencia a una posible reunión entre Puigdemont e Iglesias, "es un error, porque es elevar su representatividad, pero entra dentro de los márgenes de actuación de Iglesias".

Iceta considera que "todo lo que se pueda hacer para sacar los presupuestos adelante es bienvenido" y que, "si antes criticamos al Gobierno por tratar un tema político sólo por la vía judicial, ahora no podemos hacer lo mismo". Sin embargo, el líder del Partido Socialista en Catalña ha resaltado que "la política y la justicia tienen cauces distintos" y que "hay que respetar los límites de una y otra". "El Gobierno no puede incidir sobre la Fiscalía y ya lo ha dejado claro. Su respeto a la separación de poderes es muy riguroso, como tiene que ser".

Instado a comentar las palabras del ministro de Exteriores, Josep Borrell, que ha dicho que finalmente los independentistas apoyarán los presupuestos, Iceta ha considerado que él no se "atrevería a llegar a tanto con esa seguridad" y ha subrayado que se está discutiendo demasiado "cosas de los partidos políticos y no los efectos de los presupuestos". "Creo que deberíamos hablar más de los efectos de estos presupuestos para la calidad de vida de los españoles y menos de las exigencias de los partidos políticos", analiza.

Sobre las declaraciones del 'número tres' de ERC y vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha asegurado que no habrá "apoyo gratuito" a los presupuestos del Gobierno si este no hace movimientos con los presos, Iceta considera que, al supeditar una decisión a algo que el Gobierno no puede hacer, ERC se está olvidando de los catalanes. "Si para ERC no es importante la subida de las pensiones, el copago farmaceutico o recibir más dinero en la Generalitat, es que se está olvidando de los ciudadanos de Cataluña".