Iglesias no convence a Junqueras y asume su posición: "El Gobierno se tiene que mover"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, en prisión preventiva, ha transmitido este viernes al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que su formación no se sentará en ninguna mesa de negociación sobre los presupuestos del Estado si el Gobierno no hace un gesto respecto a los dirigentes encarcelados.

Así lo ha asegurado el diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà en declaraciones a los medios al término de la reunión entre Junqueras, Iglesias y otros dirigentes de Esquerra y Podemos en la prisión de Lledoners, un encuentro del que Tardà ha destacado que ha sido muy "útil", así como la "empatía" entre ambos líderes.

Por su parte, Iglesias, ha expresado sentirse "muy satisfecho" con esta reunión y se ha sumado a la petición de Junqueras. "Al Gobierno le toca negociar como Gobierno y se tienen que mover. Nosotros nos hemos movido ya y estamos contribuyendo al diálogo y a la distensión. El Gobierno sabe lo que tiene que hacer".

"Junqueras ha transmitido que ERC, en estos momentos, no se sentará en ninguna mesa de negociación sobre presupuestos si no se dan las condiciones adecuadas para hacerlo" y "el Gobierno no hace un movimiento de categoría respecto a lo que es inaudito en una democracia avanzada, que es que personas que no han cometido ningún delito estén en la cárcel y el exilio", ha dicho Tardà-

Pablo Iglesias se reúne con Oriol Junqueras en Lledoners. Atlas

"Presos por hacer política"

"Hoy he estado reunido con unos hombres que están presos por hacer política y que deberían estar en libertad. Toda mi solidaridad para sus familias, que son los que más están sufriendo por una prisión que considero injusta", ha añadido el líder de la formación morada.

Iglesias ha llegado a la prisión de Lledoners sobre las 15:50 horas, casi una hora más tarde sobre el horario previsto, junto a la diputada de En Comú Podem en el Congreso Lucía Martin y el teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Barcelona Jaume Asens, que acompañan al secretario general de Podemos en su reunión con Junqueras. Por parte de ERC se han presentado, además de Joan Tardà, el portavoz en el Parlament de los republicanos, Sergi Sabrià.

La reunión, que no tenía límite de tiempo, ha durado finalmente unas dos horas y media, y los dos dirigentes han podido hablar en una sala sin ningún cristal que les separara.