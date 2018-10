Turull a Llarena: "Es la primera vez que un magistrado decide quién puede ser presidente y quien no"

El exconseller de Presidencia de la Generalitat y diputado de JxCat Jordi Turull afirmó en su declaración ante Llarena el pasado 18 de abril que era "la primera vez que un magistrado decide quién puede ser presidente y quien no".

Turull, que este lunes ha empezado a declarar a las 9:11 horas ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) como investigado por presuntamente ocultar patrimonio antes del 1-O, ante una eventual sentencia por el proceso soberanista que le comportara afrontar responsabilidades económicas ha defendido que cedió parte de su patrimonio a su esposa meses antes del 1-O porque temía por su salud, no para evitar posibles embargos, ya que por entonces ni siquiera formaba parte del Govern.

En la declaración de abril pidió al magistrado que "rectifique": "Volvamos a la separación de poderes y dejamos de impartir justicia desde la política y vicerversa".

"Este proceso es una ataque a los pilares básicos del parlamentarismo", criticó, según ha adelantado Catalunya Radio.

Jordi Turull a Llarena: "Señoría, este proceso no va de impartir justicia con garantías, va de escarmiento. Es la primera vez que un magistrado decide a qué diputado se puede votar y a quién no. Usted nos penaliza por declararnos inocentes. No voy a dejar de ser independentista". pic.twitter.com/wimjPs72Xq — Kasper Juul (@KasperJuul_0) 8 de octubre de 2018

"¿Qué he hecho? ¿He intentado no comparecer cuando me ha citado?", se preguntó retóricamente el exconseller aseverando que "este proceso va de política y escarmiento". "¿No le parece bien lo que votamos los ciudadanos catalanes?", insistió.

El diputado se refirió directamente al magistrado "A partir del 23 de marzo usted me ha convertido en un preso político, sabe que podía ser presidente". Y dijo que no cambiará su postura: "Nunca dejaré de ser independentista, no dejaré mi compromiso político como quiere usted".

Turull ha sido conducido desde la cárcel de Lledoners (Barcelona) para declarar y ha accedido a la sala del TSJC escoltado por cuatro agentes de los Mossos d'Esquadra, pasando por el salón de Passos Perduts, tras llegar en un coche policial.

A las 9.45 horas declaró también como investigada la esposa de Turull, quien ha llegado poco antes de las 9.00 al tribunal junto con sus abogados Jordi Pina y el exconseller Francesc Homs.

La Fiscalía Superior de Catalunya se querelló a finales de mayo contra el diputado y su esposa por un presunto delito de insolvencia punible al donarle a ella casi 100.000 euros con el "evidente propósito y finalidad de intentar eludir el futuro embargo de su patrimonio" a consecuencia de los procedimientos judiciales que pudieran afectarle por el proceso soberanista.

Según la querella, el 8 de junio de 2017 Turull hizo una "donación pura y simple" ante notario a su esposa de la mitad indivisa de una vivienda de la que él era propietario al 100% en Parets del Vallès (Barcelona), y de su mitad de la cuenta corriente común, operaciones por un valor total de más de 96.000 euros.