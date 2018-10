Flores frescas para Franco: así será la nueva tumba del dictador

La entrada es gratuita y el folleto, también. El tríptico que entrega una señora canosa a media mañana titula: "Es el templo-cripta más espectacular de España". Estilo neorrománico, cuatrocientas columnas distintas, veinte capillas... Y Franco antes de que se marchite 2018. Los nietos del dictador ya han comunicado por escrito al Gobierno que este será el lugar escogido cuando la furgoneta cargue el féretro y abandone el Valle de los Caídos.

Las catacumbas de la catedral de La Almudena, en el centro de Madrid, acogen cada día entre 800 y 1.000 turistas. El acceso, informa la señora, es gratuito. A la entrada y cual espantapájaros, un hombre se ha cubierto de estampitas, crucifijos y pulseras en venta. ¿Y qué ocurrirá con los audioguías? ¿Pasarán de puntillas por la presencia del que se autoproclamó "Caudillo por la gracia de Dios"?

Encontrar el nicho de los Franco es tarea fácil si a uno le brindan la indicación antes de llegar: "Junto al altar". En caso contrario, deambulará un buen rato entre el centenar de lápidas que anuncian los apellidos de quienes ayudaron con sus fortunas a construir la catedral.

Esta será la nueva tumba de Franco en la Catedral de La Almudena

La ubicación y el carácter de este lugar ponen al Gobierno, de nuevo, en la casilla de salida. Esa "exaltación" que prohíbe la ley de la Memoria Histórica -principal argumento de Sánchez- se multiplicaría: en el centro de Madrid, en una parroquia que celebra misa todas las semanas y, también, para más inri, sea o no casualidad, junto al púlpito. Este diario se ha puesto en contacto con el ministerio de presidencia, que no abordará lo referente a La Almudena hasta que no culmine la exhumación del Valle.

Los Franco se hicieron con su nicho en 1987. Lo compró Carmen Franco Polo, hija del general, que yace aquí junto a su esposo, Cristóbal Martínez-Bordiú, marqués de Villaverde. Cada una de las lápidas guarda espacio para cuatro ataúdes. Según fuentes del arzobispado, la hija y el yerno del dictador fueron incinerados -las urnas ocupan menos-, por lo que, además de Franco, podrían caber hasta dos féretros más.

Orquídeas para Franco

Es martes al mediodía y ya hay flores frescas para Franco. Orquídeas, gallardete con la bandera de España incluido. Un párroco confirma que la noticia ha disparado las visitas. Y así lo ilustran estas flores, que homenajean al que todavía no está.

La maniobra de los Franco -la familia evita calificarla así- fue prevista por Podemos, que exige al Gobierno "preparar opciones y dispositivos" encaminados a desbaratar el peregrinaje de los franquistas.

Nicho de los Franco en la cripta de La Almudena. E.E

Anulado el mausoleo de Cuelgamuros, la exaltación podría trasladarse y reaparecer con más nitidez. En los despachos de la parroquia, dos sacerdotes aseguran a este diario que, tal y como confirmó el arzobispo de Madrid, ni quieren ni pueden cerrar las puertas a Franco: "Una vez muertos, todos somos iguales. Aquí no será Franco, sino Francisco Franco Bahamonde. Es un cristiano como otro cualquiera. También acogeríamos a la Pasionaria si viniera".

Hasta ahora el único contacto entre la familia y la parroquia ha sido por medio de un abogado, que acudió al templo para confirmar la titularidad del nicho. Esta semana, una delegación del Gobierno acudió al Valle de los Caídos. El objetivo sigue siendo no rebasar el final de año.

Francis Franco, en conversación con EL ESPAÑOL, asegura que la elección de La Almudena no es una trampa: "Contemplamos distintas posibilidades y esa fue la que más nos gustó. ¿Que además le molesta al Gobierno? Pues mejor. Siguen hablando de mi abuelo para extender una cortina de humo".

En cualquier caso, los nietos del dictador se dicen "bien asesorados jurídicamente" y, de puertas hacia afuera, se muestran convencidos de que la exhumación no está consumada ni mucho menos: "A ver qué pasa".

Un portavoz del arzobispado confirma a este periódico que, en contra de lo que se ha publicado, el Código de Derecho Canónimo -reformado en 1983- sí permite el traslado de Franco a esta cripta: "Se prohibieron los enterramientos en templos salvo dispensa del obispo, pero las catacumbas de La Almudena han tenido y tienen carácter sacramental, por lo que no se vio afectada".

Aunque parezca un oxímoron, la cripta es anterior a la catedral. Fue inaugurada en 1911 y, desde entonces, premió con nichos a los promotores del gran templo que intentaba levantarse en la superficie. Debido a distintos factores -principalmente el económico- La Almudena no pudo estrenarse hasta 1993. Este año, se celebra el 25º aniversario, que podría toparse con un invitado sorpresa: Francisco Franco.