"Cataluña es un territorio sin ley": Rivera pide un pleno extraordinario en el Congreso

"Sánchez, ¿estás ahí? ¿Por qué el Estado ha desaparecido de Cataluña?". Palabras de Albert Rivera en Madrid tras reunirse este lunes con el grueso de la Ejecutiva de su partido. Ciudadanos define la tierra que le alumbró como "lugar sin ley". El líder de los de centro ya exige un pleno extraordinario en el Congreso para colocar al presidente del Ejecutivo en una disyuntiva: "¿Con los constitucionalistas o con Torra?".

Rivera define como "urgente" y estrictamente necesario que Pedro Sánchez revele su plan para Cataluña a corto, medio y largo plazo. Ha reiterado que la situación "es peor que hace un año" y que el aniversario del 1-O denota que el "golpe" se ha "cronificado".

No obstante, Rivera ha confesado que Sánchez podrá librarse de la comparecencia si así lo desea. En caso de que el presidente rechace comparecer, PP y Cs impulsarán un pleno extraordinario -tienen mayoría en la Mesa del Congreso-, pero entonces el PSOE podría colocar en la tribuna a un segundo de a bordo. “Espero que el Gobierno, por una vez, dé la cara. La situación lo merece”, ha insistido el candidato de los de centro.

También ha querido situar países como Estados Unidos o Alemania en el espejo: “¿Se imaginan que allí unos encapuchados entraran en edificios públicos para quitar la bandera nacional?”. Albert Rivera ha colocado sobre el atril una ristra de sucesos que hacen de “su tierra” un “lugar caótico” : “Acoso a los servidores públicos y a sus familias, cortes de calles, vías y carreteras, asalto de edificios públicos, retirada de símbolos del Estado…”.: “¿Se imaginan que allí unos encapuchados entraran en edificios públicos para quitar la bandera nacional?”.

“El president les ha pedido que aprieten”. La Ejecutiva de Ciudadanos ha concluido que el conflicto catalán es más grave ahora que hace un año, cuando el separatismo proclamó la independencia de forma unilateral: “Ahora, el Gobierno de España, además, ha decidido pactar con ellos”. Para más inri, ha seguido Rivera, los “comandos separatistas” están “amparados por Torra” . La Ejecutiva de Ciudadanos ha concluido que el conflicto catalán es más grave ahora que hace un año, cuando el separatismo proclamó la independencia de forma unilateral:

Las imágenes que ha vertido Cataluña desde esta noche, ha opinado Rivera, “son lamentables para una democracia”: “Hemos visto señores con antorchas que asedian comisarías y cuarteles. ¿Hace falta alguna prueba más para decir que el Estado ha desaparecido de Cataluña?”.

De los 7,5 millones de españoles residentes en Cataluña, “más de la mitad no quiere la ruptura”. Rivera ha reiterado que ese sufrimiento se está tornando “humillación”: “Hay gente que no ha podido ir a trabajar esta mañana. Se merecen un Gobierno que ni está ni se le espera. No aguantamos más. ¿Por qué Sánchez permite esta barbaridad?”.

El presidente de Ciudadanos ha concluido: “Cuando peligran los derechos y las libertades, como es el caso de Cataluña, puede ocurrir cualquier desgracia”. A partir de este lunes, el grupo parlamentario naranja en el Congreso empezará a mover sus hilos para llevar a Sánchez a la tribuna. En ese hipotético pleno, los liberales propondrán “aplicar la Constitución -el 155- y llegar a acuerdos con todas las fuerzas en contra del separatismo”.