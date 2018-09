Junqueras anuncia desde la cárcel que encabezará la lista de ERC para las elecciones europeas

El político encarcelado, ex vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha anunciado desde la cárcel que encabezará la lista de los republicanos en las elecciones europeas del próximo mayo. Lo ha hecho a través de una carta a la militancia, que ha difundido el partido a través de su web.

“Quiero seguir luchando, como lo he hecho siempre, por la libertad de mi país. Quiero defender mis derechos políticos y los de todos los represaliados, que es lo que nos quieren arrebatar, y por eso he decidido presentarme a las elecciones europeas, es la mejor manera de no hacer efectiva la represión que nos quieren imponer “, argumenta el presidente republicano en la misiva.

“Tras reflexionarlo personalmente y compartirlo con los compañeros que están sufriendo la represión, me siento con fuerza y coraje para encabezar la candidatura”, sostiene.“Internacionalizar la causa de la libertad de Catalunya y denunciar la causa general contra el independentismo, que se ha convertido en una causa general contra la democracia, es hoy más necesario que nunca”, apostilla el republicano, que lleva ahora 11 meses de prisión preventiva.

Asimismo, defiende también que “hacer un referéndum no es ningún delito, querer un cambio político y poner la decisión en manos de los ciudadanos no es ningún delito” y concluye que “la represión, evidentemente, no es ninguna solución”. “Continuo absolutamente orgulloso de lo que hizo nuestro pueblo ese día”, asegura.

El vicepresidente del Gobierno y adjunto a la presidencia de ERC, Pere Aragonés, tiene previsto leer el contenido de la carta esta mañana ante los medios de comunicación desde la prisión de Lledoners, donde se encuentra preso Junqueras.