La paella y Benidorm son catalanas en Nottingham

Un residente español en Nottingham ha subido a las redes sociales un vídeo que muestra cómo, en Reino Unido, los separatistas presentan como catalanes territorios, tradiciones y gastronomía españoles, en carteles donde además aparece tachada la palabra "spanish".

Las imágenes están tomadas en la Plaza del Mercado Viejo de Nottingham, durante la celebración de una feria dedicada a culturas de todo el mundo. En el puesto independentista, en el que flamea la bandera estelada, se ofrece a los visitantes paella, tapas, chorizo y sangría como platos y productos propios de "Catalonia".

"Es un insulto, no sólo a los catalanes que se sienten españoles, sino también a todos los españoles", dice el autor del vídeo. Dos grandes cuadros presiden el lugar: en uno figuran la Sagrada Familia, La Pedrera y la Torre Agbar de Barcelona; el otro muestra a un grupo de labradoras valencianas cocinando una paella junto al lago de la Albufera.

Paella catalana

Además, junto a los nombres de Barcelona, Tarragona o la Costa Dorada, figuran Valencia, Benidorm y la Costa Blanca como parte de Cataluña y no de España. "Esto es indignante, una vergüenza", añade el autor de las imágenes. "El Gobierno o alguien debería hacer algo, porque lo que no puede ser es que nosotros tengamos que defendernos nosotros mismos y el Gobierno no haga nada para defender a los españoles", concluye.