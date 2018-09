Montserrat pide elecciones: "No queremos que nos gobiernen los aires chavistas ni la tramontana del procés"

El Partido Popular no da tregua al Gobierno. Esta vez ha sido la portavoz conservador en el Congreso la encargada de pedir a la vicepresidenta Carmen Calvo que el Gobierno convoque elecciones para "recuperar su dignidad". En la sesión de control al Ejecutivo de este miércoles, Dolors Montserrat ha comenzado su intervención recordando al PSOE que "era el Gobierno de la dignidad y hoy son el de la vergüenza".

La portavoz del PP ha recordado también a Calvo que el Ejecutivo del que ella forma parte "lleva ya tres dimisiones: dos despachadas y una en camino", en referencia a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ausente a primera hora del pleno. "Es bochornoso oír a Sánchez decir que él haría lo que quisiera en esta Cámara. En esta Cámara quien gobierna es la Mesa del Congreso, con la ley", añadió Montserrat.

Montserrat volvió a recordar las veces que los ministros socialistas se han mostrado partidarios de favorecer de alguna manera a los líderes independentistas que hoy están en prisión por liderar el golpe separatista. "Como catalana y como española siento una profunda vergüenza de las palabras del señor Borrell y de la señora Batet pidiendo la libertad para los presos; de Cunillera pidiendo indultos y de usted pidiendo el fin de la prisión preventiva".

La portavoz conservadora dijo que le parecía "una vergüenza que este Gobierno ejerza como abogado de los golpistas y que Sánchez no desautorice a todos los ministros y que no diga públicamente que defiende la independencia de los jueces y fiscales". Para rematar, Montserrat pidió al PSOE que desista en su intento de querer "silenciar" las instituciones "que no controlan", desistir "de querer silenciar a los jueces y fiscales" y que dejen de ponerse al lado de los "golpistas. Porque los españoles no queremos que nos gobiernen los aires chavistas ni la tramontana del procés".