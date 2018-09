Rivera: "El caso de la tesis de Sánchez se parece mucho a lo que pasó con Cifuentes"

Albert Rivera ha insistido este lunes en pedir la comparecencia de Pedro Sánchez para dar explicaciones tras las acusaciones de plagio por su tesis doctoral: "En vez de amenazar a los medios y a Ciudadanos lo normal es que comparezca", ha dicho el líder naranja.

"El caso de Sánchez se parece mucho a lo que ocurrió con Cristina Cifuentes. Sánchez tiene que comparecer como lo hizo ella", ha dicho el presidente de Ciudadanos, recordando la comparecencia de la expresidenta de la Comunidad de Madrid tras ser acusada de no haber cursado un master que figuraba en su currículum. Y ha afirmado que Cs ya pidió su comparecencia.

Rivera ha afirmado en una entrevista en Más de Uno que "no puede ser que cuando sea un presidente de comunidad autónoma se vaya hasta el final y no ocurra cuando se trate del presidente del Gobierno".

Por ello, ha afirmado que van a insistir para que el martes se cierre la comparecencia de Sánchez: "Mañana sabremos si el PSOE se parapeta y se esconde".

"Esconderse detrás de Torra e Iglesias para no comparecer... Si fuese Rajoy pediría su comparecencia", ha criticado Rivera. "Esconderse y culpar a los medios de comunicación no me parecen buenas artes para la democracia", ha insistido.

El líder de Cs ha reiterado que existen "dudas razonables sobre tres cuestiones" en la tesis en tres apartados: "Si es el autor directamente quien lo hace, si hay un negro; los vínculos con el tribunal, parece que puede haber incumplido las normas de la Universidad y plagios o autopalgios de una tesis que tiene que ser inédita".

Defiende su master

Rivera también ha querido defender su master: "Nunca me había pasado que quitar de un currículum un master me lo reprocharan"

"Poner en cuestión los master de ESADE no me aprece muy razonable. Están en lo top de Europa. Soy licenciado, le costó mucho a mi familia de clase media y trabajadora", ha aseverado el líder d eCs.

"Le fastidia a mucha gente que yo no estaba en política como muchos que recibieron los másters", ha dicho, comparando con otros casos recientes como Carmen Montón o Cristina Cifuentes.

Rivera ha criticado al PSOE por vetar la ley de calidad univesitaria: "Si no hubiera vetado la ley de calidad universitaria esto no habría sido noticia. Creo que hay que tramitarla, más allá de Ciudadanos. Que clarifique qué términos hay que hacer públicos. Hay cosas con las que no hemos estado en la política durante la Universidad, alucinamos"