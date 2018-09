Iglesias quiere que España sea el primero de los grandes países europeos en reconocer el Estado palestino

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, avanzó este jueves tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el Ejecutivo se ha comprometido a estudiar el reconocimiento del Estado palestino. "Hemos propuesto al Gobierno que reconozca al Estado palestino, y el Gobierno nos ha asegurado que los va a estudiar".

Tras una reunión de más de dos horas en el Palacio de la Moncloa entre el líder de Podemos y Pedro Sánchez, el primero compareció ante los medios para anunciar varios acuerdos con el Gobierno.

Además de los compromisos alcanzados en materia económica, presupuestaria, social, educativa y de Memoria Histórica, en lo que respecta al ámbito internacional, Iglesias y Sánchez abordaron durante su entrevista el conflicto palestino-israelí.

"Hemos propuesto al Gobierno que firme el tratado de prohibición de armas nucleares y así lo hará. También hemos pedido que reconozca el Estado palestino. El Gobierno nos ha asegurado que estudiará la propuesta”, han sido las palabras de Iglesias, que se mostró "optimista" ante la "buena sintonía" que apreció en su reunión con Sánchez.

Ya en su etapa de eurodiputado, en septiembre de 2014, Pablo Iglesias tuvo la ocasión de visitar Israel y Palestina acompañado por la delegación de parlamentarios de la Izquierda Unitaria Europea. Entonces manifestó que "Israel tiene todo el derecho a tener un Estado pero no a costa de negar a los palestinos su derecho a tener un Estado también, y en esto la comunidad internacional tiene que posicionarse claramente".

El líder de la formación morada aprovechó ese viaje para pedir al Gobierno –presidido por Mariano Rajoy- y a la Unión Europea el reconocimiento del Estado palestino. "Nuestro país y Europa merecen un Gobierno comprometido con la democracia, la paz y los derechos humanos".

Quién reconoce el Estado palestino

En la actualidad, de los 193 estados miembros de la ONU, 137 han reconocido expresamente el Estado palestino, es decir, más del 70%. En lo que respecta a Europa, mientras Polonia, República Checa, Hungría, Rumanía, Malta, Chipre y Suecia han hecho efectivo su reconocimiento oficial, países como Alemania, Holanda o Dinamarca no contemplan dar el paso.

En lo que respecta a España, se sitúa en el grupo de países que llevan tiempo pensándose reconocerlo, al igual que Francia, Reino Unido o Irlanda. La Asamblea Nacional de Francia, por ejemplo, aprobó en 2014 una moción no vinculante que solicitaba al Gobierno galo reconocer el Estado de Palestina.

Ese mismo año tuvo lugar una votación similar en nuestro país: el Congreso de los Diputados sacó adelante una moción no vinculante que llamaba al Gobierno a reconocer el Estado palestino, con 319 votos a favor, 2 en contra (del PP, por error) y una abstención (del PP, también por error). La iniciativa, que reafirmaba la convicción de que la "única solución posible" para el conflicto en la zona era la coexistencia de dos Estados (Israel y Palestina) fue impulsada por el PSOE, en concreto por su entonces portavoz de Exteriores, Trinidad Jiménez.

El PSOE consiguió arrancar al PP el compromiso de que aceptara pedir directamente al Gobierno reconocer el Estado palestino, en lugar de limitarse a solicitarle que "impulsara" ese reconocimiento, como preferían los 'populares'.

Jiménez celebró el "gesto histórico" porque España se sumaba, según la política socialista promotora de esta medida, a las declaraciones que habían hecho recientemente los Parlamentos británico e irlandés y francés.

Sin embargo, pasados ya más de cuatro desde que el Congreso aprobara esta moción, el Ejecutivo no ha avanzado en el reconocimiento del Estado palestino y no ha hecho ninguna declaración oficial. De hecho, en diciembre de 2017, cuando Estados Unidos trasladó su embajada a Jerusalén –un movimiento que desencadenó protestas en todo el mundo- Compromís recordó al Gobierno de Mariano Rajoy la Proposición No de Ley de 2014.

En la actualidad, la posición de Exteriores sobre el conflicto palestino-israelí, según explica la web del Ministerio, pasa por que "el objetivo global de la cooperación española en Gaza y Cisjordania" sea "la viabilidad a término de un Estado palestino".