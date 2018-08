Casado se opone "frontalmente" al acercamiento de presos al País Vasco: "Ni siquiera han pedido perdón"

Recién aterrizado de Colombia, el presidente del Partido Popular ha viajado hasta Santa Pola (Alicante) para homenajear a Silvia y Cecilio, dos víctimas de ETA que fueron asesinados en 1979 en ese municipio. Pablo Casado ha aprovechado su vuelta para oponerse "frontalmente" al acercamiento de presos al País Vasco que ha iniciado el Gobierno de Pedro Sánchez. "No vamos a apoyar esta política antiterrorista porque ni siquiera han pedido perdón a las víctimas".

El líder de los conservadores ha criticado con dureza que haya tenido que ser su compañero Carlos Iturgáiz "quien se haya tenido que dirigir al ministerio del Interior para decir: a mí no me han pedido perdón y ni siquiera se ha esclarecido el plan por el que intentaron asesinarme ni han colaborado para esclarecer los asesinatos que perpetraron". Casado también recordó el homenaje que se le hizo a Santi Potros en Lasarte (Guipúzcoa) nada más salir de prisión. "Se le hizo un homenaje a un criminal sanguinario que asesinó a 38 personas sin arrepentimiento y con chulería".

Casado pidió a Pedro Sánchez "que sea coherente con lo que pide a la sociedad" y que "no ceda al chantaje de aquellos que le apoyaron en la moción de censura: independentistas ni batasunos ni Partido Nacionalista Vasco". Además, el presidente del PP insistió en que esta postura firme ante el acercamiento de presos ya se lo desveló al propio jefe del Ejecutivo la semana pasada, cuando ambos líderes mantuvieron un encuentro de trabajo en el Palacio de La Moncloa. "Yo soy previsible, se lo dije al presidente: no pueden contar con nosotros porque pensamos que es una prestación a una moción de censura vergonzante".

El Partido Popular se basa "como pilar fundamental en las víctimas del terrorismo" y, por ello, su presidente insistió en que "nos molesta profundamente que haya cesiones a terroristas y no se esté cerca de las víctimas".

Casado esquivó las preguntas sobre su polémico máster y solo se limitó a decir que "colaboraré como vengo haciendo hasta ahora". Tampoco quiso criticar el fichaje de Begoña Gómez, mujer de Sánchez, por el Instituto de Empresa. "No me voy a meter en temas personales. Voy a demostrar el respeto que ellos no han demostrado conmigo", zanjó.