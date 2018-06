Sánchez pide a Torra "anteponer el diálogo a la bronca" en Cataluña

¿No está el nuevo Gobierno con su actitud conciliadora alentando todavía más el desafío al Estado de las fuerzas independentistas catalanas?, le han preguntado a Pedro Sánchez en la rueda de prensa final del Consejo Europeo. Una pregunta que se refería al último choque del presidente de la Generalitat, Quim Torra, con el embajador de España en EEUU, Pedro Morenés. El presidente del Gobierno responde que "entre el diálogo y la bronca, este Gobierno escoge el diálogo", pero pide a las autoridades catalanas que sigan el mismo camino.

"La pregunta que se tendría que hacer el señor Torra es qué bien hace a los catalanes a los que representa trasladando ese tipo de bronca en Estados Unidos. Y qué gana España con eso, ¿de verdad ganamos algo en términos de reputación?", ha dicho Sánchez.

"Yo creo que ya va siendo hora que antepongamos el diálogo y no la bronca en una crisis que es política y necesita mucha política, mucha inteligencia, mucha paciencia y sobre todo poner la mirada larga. Si nos quedamos en la coyuntura, en el corto plazo, estaremos haciendo un flaco favor a la inmensa mayoría de los catalanes y al conjunto de los españoles que quieren pasar página", asegura el presidente del Gobierno.

Defensa de la reputación de España

"Entre el diálogo y la bronca, este Gobierno escoge el diálogo. Pero eso no significa que no seamos firmes en la defensa de la reputación internacional de un Estado social y democrático de derecho como es el español", ha insistido Sánchez.

¿Ha pedido al resto de líderes europeos que no reciban a la nueva delegada del Gobierno catalán en Bruselas, la exconsellera huida Meritxell Serret? "No ha hecho falta", ha contestado el presidente del Gobierno, que confirma que Serret no tendrá ninguna interlocución con el Ejecutivo español.

Sánchez se ha referido además a la polémica por la elección como nuevo presidente de RTVE de Andrés Gil. El presidente del Gobierno pide al resto de fuerzas políticas "responsabilidad y generosidad para llegar a un acuerdo". "Hay tiempo, hasta el lunes, para poder llegar a ese acuerdo", ha asegurado. El objetivo debe ser llevar a RTVE el "mandato de regeneración democrática" con el que triunfó la moción de censura contra el Gobierno de Rajoy.