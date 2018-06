Iglesias critica el "papel torpe" del Rey y alaba la "disposición al diálogo" de Torra

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha planteado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, mediar para contribuir al clima de "distensión" entre Cataluña y España con un diálogo "sin condiciones" y ha avanzado que prevé visitar a los dirigentes soberanistas en prisión.

Torra e Iglesias se han reunido este lunes en el Palau de la Generalitat durante cerca de hora y media para analizar la situación de Cataluña y el nuevo escenario político en España con el Gobierno del PSOE, que abre la puerta al diálogo entre los dos ejecutivos.

Iglesias ha aprovechado su intervención para criticar al Rey por jugar "un papel muy torpe y de desunión con los catalanes en el conflicto catalán" a partir de la lectura de la declaración institucional el 3 de octubre.

Iglesias: "Torra tiene una absoluta disposición al diálogo"

Ha añadido que Torra se ha mostrado con "absoluta disposición al diálogo", e Iglesias le ha insistido en que el diálogo en política obliga a hablar con los que piensan de manera diferente, también sobre el derecho a decidir.

En rueda de prensa al término de la reunión, el secretario general de Podemos ha explicado que comparte con Torra que, para solventar el "conflicto catalán", el diálogo "tiene que ser el vehículo" entre el Govern y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que transmitirá que este "debe ser el nuevo escenario político".

"Hay que terminar con la excepcionalidad, con las cárceles y con la judicialización de la política", ha dicho Iglesias, quien ha anunciado su voluntad de visitar a los presos y así "contribuir a la distensión".

Por su parte, Elsa Artadi, ha indicado en la rueda de prensa posterior a la reunión entre Torra e Iglesias que "la Corona no respeta los derechos más básicos y fundamentales de la población de Cataluña".

Artadi ha recordado las medidas que ha adoptado la Generalitat: "A actos de la Corona no vamos. A los que organice el Govern no les invitamos. Y a los que realizan otras instituciones, como la de los premios de esta semana, sí que vamos, porque no podemos desatender nuestras obligaciones".

Por todo eso, Iglesias ha incidido en la necesidad de aplicar los valores republicanos, porque solo guiándose políticamente por ellos "España y Cataluña podrán darse la mano y compartir un Estado".