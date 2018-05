En vivo | Arrimadas destapa un artículo de Torra en el que llamaba 'bestias' a los catalanes que hablan español

Inés Arrimadas ha acusado a Quim Torra y a los partidos independentistas de “querer cargarse las instituciones catalanas”. “Dice que quiere recuperar el Parlamento, pero usted lo que quiere es sustituirlo por el llamado ‘consejo de la república’. ¡Pero si somos nosotros, no ustedes, los que queremos recuperar las instituciones! Yo no quiero ninguna institución en la que no estén representados el 100% de los catalanes”.