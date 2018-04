El abrazo de Rajoy no apaga los reproches a Cifuentes en el PP: "Nos ha arruinado la Convención"

Por mucho que la dirección nacional del Partido Popular intentara minimizar el impacto del máster de Cristina Cifuentes en la Convención Nacional de Sevilla, la desolación se ha instalado en el hotel en el que los conservadores celebran su Convención Nacional. "¿A qué ha venido? Nos ha arruinado" un cónclave en el que el máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha arrasado por completo las mesas redondas en las que los conservadores intercambian opiniones sobre cómo afrontar el futuro.

La baronesa madrileña no acudió a la convención el sábado por la mañana, por donde pasaron prácticamente todos los ministros, barones y altos cargos del PP. Sí que estuvo en la apertura del viernes, a pesar de no estar incluida en ninguna mesa redonda hasta el sábado por la tarde. Este gesto, "abrir la convención con una rueda de prensa", tampoco ha gustado a la mayoría de sus compañeros, que piensan que solo "vino para hacerse la foto con Rajoy y mostrar a todo el mundo que cuenta con su apoyo". Y le advierten: "Que mire lo que hizo con Francisco Camps o con Esperanza Aguirre. Exactamente lo mismo: se hizo la foto con ellos y después... los dejó caer", advierten.

Fue precisamente el líder del PP el que intentó este sábado por la mañana apagar, al menos de momento, el fuego interno abierto por la resistencia de Cifuentes pese a las evidencias de que no cursó el trabajo fin de máster. Mariano Rajoy dijo a micrófono abierto que la madrileña cuenta "con el respaldo del PP". Es la consigna que el viernes intentó imponer María Dolores de Cospedal. Pero nadie más respaldó de forma tan tajante a la presidenta de Madrid, a quien todos culpan de que la convención sea un absoluto fracaso. "No se habla de otra cosa que de ella y no somos capaces de vender ni un solo mensaje como partido: de quiénes somos y qué queremos ser", se queja amargamente un alto cargo autonómico.

Rajoy ratifica su apoyo a Cifuentes y remite al resultado de la investigación

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, fue uno de los más rotundos: "Hay una pregunta. Y esa pregunta solo se puede contestar con un sí o con un no: si tiene un máster expedido por una universidad en Madrid. Si la respuesta es no, lógicamente la señora Cifuentes no ha dicho la verdad". Y pidió a la Universidad Rey Juan Carlos esclarecer las "aparentes" contradicciones. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, alegó que "como persona" y como "compañera quiero mucho a Cristina", pero la animó a zanjar cuanto antes la polémica. "El conjunto de la sociedad y del PP quiere que se aclare esta situación".

Por primera vez hablaba sobre el caso la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha aplaudido que su compañera "ha dado explicaciones" y ha mostrado su disposición a seguir haciéndolo. Habrá que estar a la espera entonces". Su sucesor en la portavocía del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, se encomendó a "lo que diga la investigación que está llevando la universidad" para no respaldar directamente a su compañera. El coordinador general, Fernando Martínez-Maillo, respondió exactamente en la misma línea. La Universidad tiene que dar muchas explicaciones":

Feijóo dio en el clavo de lo que piensan muchos militantes: "La credibilidad del Partido Popular está muy por encima de que una universidad tenga contradicciones aparentes sobre la expedición de un título o un máster". Lo que no dijo el barón gallego es lo que comparte la mayoría de afiliados del PP: "Está enrocada y esta situación insostenible solo sirve para traspasar votos y más votos a Ciudadanos". La credibilidad de la que hablaba Feijóo está "ahora mismo por los suelos".