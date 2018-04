Puigdemont: "Si la justicia alemana dice que puedo salir de la cárcel, no me escaparé"

El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado en una entrevista con los diputados del partido Die Linke Zaklin Nastic y Diether Dehm realizada el domingo en la cárcel de Neumünster y difundida este martes en weltnetzTV: "Si la justicia alemana me dice que puedo salir de la cárcel, pero tengo que quedarme en el país, me quedaré. Por supuesto que no me escaparé", y ha dicho que debe respetar la decisión de las autoridades alemanas.

En la entrevista de recogida por Europa Press, Puigdemont defiende en inglés ser un progresista y estar contra la violencia y contra cualquier tipo de discriminación y explica a los diputados el caso del expresidente de la Generalitat Lluís Companys, además de criticar la ausencia de separación de poderes en España.

Puigdemont defiende en la entrevista que ha sido elegido por el pueblo catalán y que está llevando a cabo el programa electoral por el que se le votó: "Hago mi trabajo, no es un crimen", y ha defendido que no hay ni una sola prueba de que se haya gastado dinero público en la convocatoria del referéndum soberanista del 1 de octubre.

La Fiscalía alemana respaldó este martes en todos sus puntos la petición de extradición a España del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont, quien deberá seguir en prisión por considerarse que hay riesgo de fuga.

El departamento fiscal del Land de Schleswig-Holstein optó por tramitar ante la Audiencia Territorial del estado la aplicación de la euroorden dictada por Tribunal Supremo español por rebelión y malversación de fondos públicos, además de solicitar que siga en la cárcel de Neumünster, donde ingresó el 25 de marzo inmediatamente después de su detención tras entrar en Alemania.

"Esta Fiscalía considera, como lo hizo anteriormente el juzgado de primera instancia, que hay riesgo de fuga", indicó a Efe la fiscal general Wiebke Hoffelner, miembro del equipo que ha analizado la documentación tramitada por España.

Corresponde ahora a la Audiencia Territorial decidir si admite a trámite esa petición de extradición y, eventualmente, si se modifican las medidas cautelares sobre Puigdemont, explicó el portavoz de ese tribunal Jens Bahr, lo que puede ocurrir "en unos pocos días".