Cs también dejará solo al PP para desbloquear la ley de transexualidad del PSOE

Ciudadanos ha dado un giro a la estrategia que venía manteniendo en el Congreso. El partido de Albert Rivera ha empezado a desbloquear iniciativas legislativas que permanecían varadas en la Mesa por los vetos cruzados entre los distintos grupos. Fuentes de la dirección naranja aseguran a EL ESPAÑOL que no es una decisión contra nadie. Pero la consecuencia evidente de este nuevo enfoque parlamentario es que el PP se puede quedar solo frente a la oposición más veces de las que probablemente desearía.

PP y Ciudadanos han hecho valer hasta ahora su mayoría en la Mesa del Congreso para respaldar los vetos económicos del Gobierno a leyes de la oposición. Esa misma mayoría ha servido para empantanar la tramitación de determinados proposiciones de ley a base de prórrogas ilimitadas de plazos de enmiendas. Una forma de impedir de facto cualquier debate.

Cs: no es contra el PP

Esa situación ha terminado. Ciudadanos dice que no hay relación causa-efecto con la mala salud de su pacto con el PP. Pero una de las primeras consecuencias ha sido el desbloqueo de una iniciativa para derogar la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza. PP y Ciudadanos han venido aprobando semanalmente prórrogas hasta este martes. El partido naranja ha votado en contra de una nueva ampliación junto a PSOE y Podemos, permitiendo que la derogación de la ley mordaza empiece a tramitarse en la comisión con las enmiendas registradas. El portavoz del PP, Rafael Hernando, ha arremetido contra Ciudadanos por esta decisión.

"No hay cambio de criterio. Lo que hacemos es trabajar las propuestas de los demás grupos con seriedad, estudiar si hay que presentar enmiendas o no. En este caso, nosotros hemos presentado 110 enmiendas", ha respondido el secretario General de Ciudadanos, José Manuel Villegas. "Si el señor Hernando quiere utilizar las enmiendas para que no se discutan determinadas leyes, a Ciudadanos no le va a encontrar ahí".

Ciudadanos dice que la estrategia no va encaminada a aislar al PP. De hecho, la próxima semana tiene intención de desbloquear con sus votos una iniciativa de los populares que sin embargo ha paralizado con PSOE y Podemos. Se trata de una reforma de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que permitirá la pesca o la caza de varias especies animales declaradas invasoras por el Tribunal Supremo.

La formación naranja quiere también sacar de la Mesa una proposición del PSOE para que los transexuales (incluidos menores de edad) puedan cambiar legalmente de sexo y nombre sin declararse enfermas. Ciudadanos ya apoyó esa proposición en un pleno celebrado en noviembre.

Debatir todas las leyes

Una de las críticas que se está haciendo a la legislatura es la escasa producción de leyes y la cantidad de comisiones y subcomisiones sin resultados concretos. "Hay muchas leyes atascadas y lo normal es que cuando se terminen las enmiendas se puedan debatir todas las iniciativas que hay presentadas", dicen desde Ciudadanos. Eso implica que se produzcan debates como el de la ley mordaza o la reforma laboral, que PSOE y Podemos quieren derogar. No es necesariamente la posición de Ciudadanos, que sin embargo sí está abierto a mejoras puntuales.

Sobre lo ocurrido con la ley mordaza, los de Rivera dicen que enero ha sido un mes sin periodo de sesiones en el que todos los grupos han tenido tiempo de trabajar y presentar enmiendas. Lo mismo ocurre en las dos próximas semanas, en las que no hay plenos convocados.